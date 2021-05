Panamá cae ante México en un disputado partido de fútbol playa

Por Carlos Figueroa Jaramillo



México venció 5 goles por 3 a Panamá en un disputado partido disputado en la Arena de Fútbol Playa de la Federación Costarricense de Fútbol, con sede en Alajuela.

Cristofer Castillo y Jair Alemán, con sendos dobletes, y Diego Rodríguez, marcaron los goles del equipo ganador.

El primer tiempo de 12 minutos fue muy disputado y finalizó 2-1 a favor del equipo azteca.

Eliécer García, cuando restaban 8:46 en el reloj, marcó de cabeza para los nuestros y empató el marcador en ese momento, pero Jair Alemán a los 2:49, marcó el tanto de la ventaja.

México anotó tres tanto más en el segundo tiempo para ampliar la ventaja. José Escobar al final de la segunda mitad y Alfonso Maquensi a los 10:37 del tercer y último periodo decoró el marcador de 5-3.

Panamá ya estaba clasificado a cuartos de final, su rival del próximo viernes saldrá del segundo lugar del grupo donde Costa Rica y Estados Unidos, buscan más tarde terminar líderes de su serie.

Reacciones de los panameños

"Fue un partido complicado para nosotros, el equipo está preparado para el próximo partido, errores nos costaron", señaló el jugador Alfonso Maquensi.

"Tenemos que recuperarnos, el partido del viernes es el que nos clasifica a semifinales y un paso para el mundial", agregó sobre el siguiente partido.

El entrenador Schubert Pérez también dio sus apreciaciones del partido.

"Cuando pierdes un partido difícilmente estas satisfecho, aprender de esta derrota que hicimos bien y que hicimos mal, contento no estamos, saber que se perdió un juego no la clasificación".

"Tenemos que recuperar al equipo y pensar que debemos hacer para enfrentar el siguiente partido", puntualizó el entrenador uruguayo.

Sobre qué falló ante los aztecas, dijo: "Teníamos un plan, no supimos controlar los movimientos de México, marca, movilidad, el equipo se desordenó mucho con la salida de un defensor por lesión (Rigoberto Villarreal), se me complicó con los cambios, México fue certero y nosotros las cosas no se nos dieron".

"Queríamos ubicarnos mejor, todos los que llegan a segunda fase tienen el mismo potencial, vamos a ver videos, donde tenemos que mejorar, poner más énfasis", puntualizó Pérez.