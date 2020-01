Eduardo Joly, Osvaldo Heilbron, Joshua Scott, Felipe Tristán y Luis Morales destacaron por el equipo panameño en ese encuentro.

Joly, quien es el wide receiver de los Sharks, capturó seis pases, recorrió 45 yardas y anotó cuatro touchdowns para ser el Jugador Más Valioso del partido.

4th down.Game on the line.Eduardo Joly delivers YET AGAIN for Panama with this insane jump ball grab!His fourth TD catch of the game!#IB2020 | #SCTop10pic.twitter.com/ygXyLqnyTw