Panamá tendrá un itinerario intenso en Argentina previo a clasificatorio al Americup

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informó que se tendrán entrenamientos a doble jornada en la capital argentina a partir del martes 24 de noviembre. En ese día utilizarán el Obras Mini Estadio de 12:15 p.m. a 1:15 p.m. y de 5:55 p.m. hasta las 7:25 p.m.

El miércoles 25 entrenan en la mañana en el CeNARD de 9:00 a.m. a 09:45 a.m. y en la noche practican en el coliseo Club Obras Sanitarias, sede de los dos encuentros de Panamá, de 4:10 p.m. hasta 5:40 p.m.

Para el jueves 26 están programados para regresar al Club Obras Sanitarias en la mañana, de 10:00 a.m. a 10:45 a.m. y en el CeNARD de 5:55 p.m. hasta las 7:25 p.m. El viernes 27 serán los primeros en practicar en el CeNARD de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. y la selección nacional estará iniciando su primer partido ante Brasil a las 12:10 p.m. (10:10 a.m. hora de Panamá) .

Ya para el sábado 28 entrena en el estadio del Club Obras Sanitarias de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. y estarán de regreso en el mismo escenario para su segundo encuentro a las 19:10 p.m. (5:10p.m. hora de Panamá), frente a Uruguay.

La selección de Panamá entrena en la Arena Roberto Durán. El lunes 23 de noviembre, a la 1:00 p.m., viajará hacia Argentina y estará de regreso a suelo patrio el lunes 30 de noviembre a las 11:30 a.m.