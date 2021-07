Copa Oro 2021 Concacaf Aquí jugará Panamá su primer partido ante Catar en la Copa Oro 2021

Para Panamá será la primera vez en su historia que dispute un partido de la Copa Oro en la casa del Houston Dynamo, club de la Major League Soccer (MLS).

El onceno nacional se mide este martes 13 de julio ante Catar en su debut por el grupo D.

Cuatro días después, el onceno nacional volverá a pisar el terreno del Estadio BBVA para enfrentarse a Honduras, en su segundo encuentro por la fase de grupos.

El onceno nacional estará realizando el reconocimiento oficial de la cancha mañana, lunes, a un día de estrenarse en su décima Copa Oro de su historia.

