Núñez pesó 128 3/4 libras y Davis detuvo la báscula en 129 1/5 libras. Ambos púgiles no excedieron el peso límite de la división que es de 130 libras.

La pelea será a 12 asaltos.

Last faceoff before the ring. @Gervontaa defends his 130lb belt tomorrow night #DavisNunezpic.twitter.com/ALQzXBxmsk