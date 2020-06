El Super Rugby Aotearoa es una versión reducida del Super Rugby en el que se enfrentan equipos de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina y Japón. Este año se suspendió por la pandemia de coronavirus.

El campeonato Super Rugby Aotearoa será disputado solamente por los cinco equipos neozelandeses y sustituye temporalmente a la competición multinacional.

Los 43.000 espectadores de Auckland se suman a los 20.000 que se juntaron el sábado en Dunedin, al extremo sur del país, donde el rugby completó su gran retorno a los estadios sin restricciones para los espectadores en el triunfo de la franquicia local Otago Highlanders sobre los Waikato Chiefs (28-27).

43,000 people attended New Zealand's first rugby match after the nation was declared COIVD-19 free pic.twitter.com/YNXTKz9NKW