El libro de los secretos de Pedro Chaluja en la FEPAFUT

Costo de ir al Mundial: “Clasificar al Mundial nos costó más de nueve millones y medio de dólares”.

Amistosos en la fecha FIFA de marzo: “Marzo: dos partidos en Europa; mayo: partido en Panamá contra rival europeo; y primeros días de junio: amistoso en Europa”.

Cero deudas: "No terminamos endeudados. No debemos, pero tampoco nos sobró. Estamos en negro".

Amistoso de mayo en Panamá: "Estimamos 200 mil en taquilla, en mayo, en el amistoso en Panamá. El partido será bonito para despedir a la Selección de Panamá".

Cambio en la Liga Panameña de Fútbol: "Nos asesoramos con la FIFA. Nos recomendaron especialistas. Tuvimos en Moscú, Rusia, una reunión con uno de ellos (de la FIFA). Nos dijeron que tenemos que estructurar bien los reglamentos y traer a un hombre de negocios que no tenga nada que ver con el fútbol. Nos dijeron: nosotros lo entrenamos".

Cambio de modelo en la LPF: “Contratamos a esa persona. Está en reuniones con los clubes. Será un comisionado, con independencia y autonomía".

Cambio en los clubes: "Los clubes están abiertos a escuchar. El modelo que tenemos actualmente llegó a su máximo. El cambio arrancaría en el Torneo Apertura 2018 de la LPF".

Efecto colateral: “Algunos clubes se van a ver afectados. Van a darse fusiones. Puede ser que el descenso se suspenda temporalmente. El licenciamiento de clubes será cada vez más exigente”.

Plan de siete años: “Hay que hacer el plan de negocios. Asesorarnos con la FIFA y organizar. Este es un plan de siete años. No es una orden de la FIFA. Nosotros solicitamos asesoramiento. El problema son los intereses de cada uno. Hay que saber quitarse el sombrero".

El problema de los clubes: "Hay clubes que pueden tener problemas. El problema de los clubes es interno. Hay que arroparse hasta dónde la manta dé. De nada sirve comprar a un jugador de cuatro mil si no lo puedes pagar".

Fracaso en los Juegos Centroamericanos: "El mal resultado de los juegos centroamericanos fue la indisciplina. 10 jugadores involucrados. Jorge Dely hizo el informe. Se tomarán medidas serias".

Mundiales juveniles de la FIFA: “FIFA aprobará el Mundial juvenil. Se jugará todos los años. Se iniciaría en el 2020. Se eliminaría los Mundiales Sub-17 y Sub-20”.

Fútbol femenino y lo que viene: “Fallamos en el fútbol femenino. No pusimos a las personas más responsables. Todos los clubes tienen que tener su equipo femenino. Tenemos que ayudar a los clubes”.

Presupuesto de los clubes de la LPF: “Nosotros le podemos exigir a un club presupuesto y decirle qué hacer”.

Y el regionalismo: “Regionalismo es bonito decirlo, pero es difícil. Tiene que ir combinado con otros elementos”.

Tema arbitral: “Tenemos reunión para el 19 de diciembre. Nos reuniremos con algunos de ellos (árbitros). Han sido mentirosos en las declaraciones. Habrá sanciones. No habrá mayor crisis con esto. Antes del torneo se hizo un acuerdo con un presupuesto. Hay árbitros que cobraron y no pitaron partidos. Me sentí ofendido por su actitud. Nunca ninguno de ellos se acercó a mí para decirme algo”.

Comisiones: “(Los árbitros) Quieren cambiar la comisión arbitral. No la vamos a cambiar. Ellos no viven del arbitraje. Todos tienen su vida privada”.

El caso del vehículo rifado: “Es una incomodidad. Es la esposa de un directivo. No hizo trampa. Se lo ganó legalmente. La LPF debe estar encima del club”.

Pelea Chorrillo y Sporting SM: “Hubo una pelea. Sacaron a varios con roja. Todos se abrazaron. Hay jugadores que quedarán sancionados. Había policías, pero no intervinieron”.

Pago a la Policía Nacional: “La Policía Nacional es la que dicta la pauta. Tenemos mil problemas con ellos. No entiendo por qué tenemos que pagarle a la Policía. Ese es nuestro ‘talón de Aquiles’ en el tema de seguridad. ¿Por qué no es un servicio de la Policía Nacional? No entiendo por qué hay que pagar 35 dólares por unidad. No lo entiendo. 51 dólares cobran en los partidos de la Selección de Panamá”.