Pelotero de los Medias Blancas se aleja del béisbol indefinidamente

Por TVMAX



El pelotero dominicano Yermín Mercedes anunció, en su cuenta de Instagram, que se aleja del béisbol por tiempo indefinido.

El anuncio lo hizo 20 días después de ser enviado a Ligas Menores por la organización de los Medias Blancas de Chicago.

"Perdón a todos aquellos los cuales he ofendido frutó de mi inmadurez", escribió Mercedes. "A todos los equipos que participé por no tolerar las decisiones de ellos. A todo aquel que como ser humano le he fallado le pido disculpas y de esta manera me alejo del béisbol por tiempo indefinido..!"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The yerminator💀 (@ymercedes73)

El receptor, que firmó a los 19 años de edad con los Nacionales de Washington, llegó a los Medias Blancas con los que debuto este año en las Grandes Ligas. Después de un buen comienzo de campaña, el promedio ofensivo de Mercedes bajó considerablemente por lo que fue enviado a las Menores.

En 68 partidos jugados este año, el pelotero conectó 65 imparables en 240 turnos, para un promedio de .271, con 26 carreras anotadas y 37 remolcadas.