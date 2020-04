Debido al impacto continuo de la pandemia de COVID-19, Little League International ha tomado la difícil y decepcionante decisión de cancelar sus torneos de la Serie Mundial y Regional por primera vez en la historia de la organización.

De igual forma, compromete aproximadamente $ 1.2 millones en apoyo a las ligas locales en 2020.

Después de una evaluación exhaustiva del impacto que ha tenido la devastadora pandemia de COVID-19 en 6 mil 500 programas de la Little League en 84 países y según la dirección de las autoridades gubernamentales y de salud pública, y en consulta con profesionales médicos y nuestra Junta de Directores , Little League International ha tomado la difícil y decepcionante decisión de cancelar sus siete torneos de la Serie Mundial y sus respectivos eventos clasificatorios regionales.

"Esta es una decisión desgarradora para todos en Little League International, pero más aún para aquellos millones de Little Leaguers que han soñado algún día jugar en uno de nuestros siete eventos de la Serie Mundial", dijo Stephen D. Keener, presidente y CEO de Little League.

Pequeñas Ligas anuncia la cancelación de sus torneos regionales y mundiales para el 2020, a raiz del COVID-19. pic.twitter.com/SltxBmpU31 — DAVID SALAYANDIA (@DAVIDSALAYANDIA) April 30, 2020

"Después de agotar todas las opciones posibles, llegamos a la conclusión de que, debido a la incertidumbre en materia de salud pública que seguirá existiendo dentro de varios meses, y con la dirección del gobernador de Pensilvania Tom Wolf, no será posible continuar con nuestros torneos ya que los hemos organizado durante casi 75 años ".

Como originalmente se suponía que 2021se celebraría la 75ª Serie Mundial de Béisbol de las Pequeñas Ligas, esa celebración ahora tendrá lugar en 2022.

Fuente: Littleleague.org