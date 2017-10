"No es incongruente, te lo llevo al extremo, yo creo que un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España", consideró Piqué.

Dadas estas dos condiciones, "¿por qué un independentista no podría jugar con la selección española?, es una pregunta que te planteo, y no es mi caso, ¿pero por qué no podría?", se preguntó el central en rueda de prensa.

Piqué aseguró haber valorado la posibilidad de abandonar la selección, tras lo ocurrido en los últimos días, pero "lo mejor es continuar y aceptar este reto de intentar darle la vuelta (a los pitos que recibe)".

"Me siento muy orgulloso de estar en la selección española", aseguró Piqué, insistiendo en que "es imposible poner en duda mi compromiso llevo aquí desde lo 15 años, considero esto una familia".

Su postura en favor del derecho a decidir de los catalanes y su crítica a la intervención policial del domingo para impedir un referéndum de autodeterminación en Cataluña, prohibido por la justicia española, lo convirtieron en blanco de los pitos de los aficionados el lunes en el primer entrenamiento de la selección.

Tras afirmar que "es un reto" intentar que la gente deje de pitarle, pidió comprensión para su expresiones políticas.

"Somos jugadores, pero ante todo somos personas", aseguró Piqué, "y las personas tienen opiniones y las opiniones vienen por nuestro entorno, por donde vivimos y por la información que nos llega, y es imposible que todos pensemos igual".

"Creo que mediante el diálogo y el respeto se llega siempre a buen puerto", añadió el central barcelonista, asegurando que habla con compañeros de la selección "que piensan distinto a mí, y al final llegamos a la conclusión de que hay cosas que se podrían solucionar, pero no nos toca a nosotros, nosotros somos futbolistas".

Sobre la escalada en Cataluña, Piqué consideró que "lo único que nos puede llevar a un punto intermedio es el diálogo o esto solamente va a ir a más".