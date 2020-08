Pirlo no cuenta con Higuaín en su nueva Juventus, Dybala sí se queda

"Quiero darle a la Juventus un poco del entusiasmo que le ha faltado en los últimos tiempos, quiero recuperar el ADN del trabajo y del sacrificio", prometió el antiguo centrocampista del equipo, en su primera rueda de prensa tras su nombramiento a principios de agosto.

Sustituto de Maurizio Sarri, Pirlo, de 41 años, rechazó las críticas por su falta de experiencia como técnico del máximo nivel: "Estoy en el buen lugar en el momento adecuado".

Como Matuidi, que se marcha al Inter Miami de David Beckham, Higuaín no entra en los planes de Pirlo.

🎙 Pirlo: "Los resultados dirán si estaba o no predestinado a este lugar. Lo mismo me dijeron sobre ser futbolista y se hizo realidad, así que espero que me suceda lo mismo como entrenador."#ForzaJuve