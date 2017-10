El entrenador argentino del Tottenham Mauricio Pochettino dejó entrever este lunes que su delantero estrella Harry Kane, que no jugó el pasado fin de semana por una lesión en los isquiotibiales, podría regresar ante el Real Madrid, el miércoles en la Liga de Campeones.

"Vamos a tomar la mejor decisión para todo el mundo tras hablar con los médicos y el jugador", aseguró el preparador de los Spurs.

Kane, autor de 13 goles esta temporada, no jugó en la derrota 1-0 del sábado ante el Manchester United, tras haberse lesionado una semana antes en el triunfo 4-1 ante el Liverpool.

"No estamos en el último partido o en la final, cuando podríamos decir 'vale, OK, después de esto son las vacaciones'. Vamos a analizar y a tomar la mejor situación. Haremos un balance si él se siente bien. Tengo un buen presentimiento. No es mi sentimiento, es el suyo", añadió.

Líder del grupo H de la Champions, el Tottenham recibe al Real Madrid el miércoles en la cuarta jornada, dos semanas después de haber empatado 1-1 con el vigente doble campeón europeo en el Santiago Bernabéu.