El motivo no es otro que la buena relación del agente del jugador galo con las altas esferas de la escuadra bianconera.

Consultado precisamente sobre la situación del futbolista, el entrenador de los diablos rojos Ole Gunnar Solskjaer ha señalado en palabras que recoge Goal que “ No he hablado con Mino, eso está claro. No me he sentado y le he dicho a Paul que le dijera a su agente qué debe decir, pero Paul es nuestro jugador, no el de Mino”. Además el inglés añadió que “Paul es futbolista y quiere jugar al fútbol. Sabe que ahora tiene que trabajar duro para volver a su mejor nivel. Ha estado fuera mucho tiempo, también es un desafió para él volver a ponerse en forma”.