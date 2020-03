Portero ídolo de Boca Juniors tiene coronavirus

"La situación es esta: mi viejo entró con un cuadro de neumonía causado por el virus. Entró grave, pero ahora está mejor, está estable y está respondiendo bien al tratamiento. Hay que esperar que siga respondiendo bien. Esto es lo que pasó", le confirmó Lucas, el hijo de Hugo Orlando Gatti a Clarín, sobre la salud de su padre, el exarquero de River, Boca y la Selección Argentina.

El caso del Loco Gatti es de cuidado: el exfutbolista tiene 75 años, lo que lo ubica claramente en el grupo de mayor riesgo de la enfermedad. Está hospitalizado en Madrid, donde reside desde hace unos años. Gatti se disponía este lunes a retomar -vía Skype -sus participaciones en el programa de televisión "El Chiringuito de Jugones", por la Mega, que se emite en España y en el que se destaca por sus opiniones polémicas y dichos extravagantes similares a los que protagonizó durante su carrera como futbolista.

En dos ocasiones estuvo a punto de tomarse a golpes de puño con dos invitados por sus acaloradas discusiones. Una con el comentarista deportivo español Cristobal Soria y otra con Miguel Galán, presidente del centro español de formación de entrenadores en España, quien le dijo al ex arquero de Boca que no sabía de los jugadores del país ibérico. "Es que me pone loco, me traés a cada personaje. Traeme a Mourinho, no a este pibe...", le tiró al conductor catalán Josep Pedrerol antes de irse "a las piñas"...

Nacido en Carlos Tejedor, pueblo de la provincia de Buenos Aires, el 19 de agosto de 1944, se inició en el fútbol en Atlanta (1962-64). Y luego pasó por River (1964-68); Gimnasia (1969-74); Unión (1975); Boca (1976-88). Y estuvo en 18 partidos de la Selección, donde integró el plantel que disputó el Mundial de Inglaterra 1966. Fue en Boca donde se retiró en 1988, con 44 años, tras ganar una Copa Intercontinental, dos Libertadores, dos torneos Metropolitanos y uno Nacional. “Yo nunca fui arquero. Fui un jugador de fútbol que estuvo en el arco...", se definió siempre sobre su particular estilo.

"Sí, está en una clínica de la capital española. Pero está bien y a la espera... Fue a hacerse unos estudios por sus problemas cardíacos (hace dos años le colocaron un stent) y, por este problema que afecta a todo el mundo, le hicieron las pruebas para determinar si tiene coronavirus", había dicho este lunes Lucas Cassius Gatti, quien se encuentra "bloqueado" en Londres, "donde estoy encerrado en un departamento que alquilé, pero yo me encuentro bien".

Lucas tiene como segundo nombre Cassius porque su padre se lo puso en homenaje a su gran ídolo, el boxeador Cassius Clay luego rebautizado como Muhammad Alí. Su hijo contó que junto al Loco están su esposa, la exmodelo Nacha Nodar, y Manuela Zeballos, la madre de Gerónimo, primer hijo del ex futbolista de 42 años que jugó en Argentinos Juniors, Boca, Dundee de Escocia y Badajoz. "Yo estoy bloqueado (sic) en Londres, pero vivo en Italia, donde estoy haciendo el curso de técnico para obtener la licencia UEFA Pro, y me salió la posibilidad de un trabajo en Arabia Saudita. Ahora cerraron todos los aeropuertos y no puedo volver a ningún lado: ni ir a Madrid a ver a mi padre ni regresar a Italia donde está mi familia. ¡Es una locura!", reveló sobre el motivo de su estadía en la capital de Inglaterra.

FUENTE: CLARÍN (ARGENTINA)