Primer "Día de Jackie Robinson" sin béisbol

Debido al coronavirus, que en poco tiempo nos ha quitado muchas cosas, por primera vez desde que arrancó la costumbre en el 2009, la MLB no tendrá a todos sus jugadores y entrenadores vistiendo el número 42 que usó durante su carrera el hombre que quebró la ominosa barrera racial hace 73 años.

En una situación normal, algo inusual en todo el planeta desde hace semanas (en algunos lugares) y meses (en otros) debido a la terrible pandemia, todos los equipos de las ligas mayores jugarían el miércoles, comenzando con la visita de los Boston Red Sox a los Oakland Athletics al mediodía californiano y culminando con los choques nocturnos entre los Atlanta Braves y los New York Mets en Queens (7:30 pm) y de los St. Louis Cardinals con los Los Angeles Dodgers en Chavez Ravine (10:30 pm ET. 7:30 local).

Robinson debutó con los Dodgers de Brooklyn enfrentando al pitcher derecho Johnny Sain, de los Bravos de Boston, en el cierre de la primera entrada de un partido diurno en el Ebbest Field de Brooklyn, Nueva York, el martes 15 de abril de 1947, un acto que oficialmente terminó con una execrable segregación que mantuvo marginado del béisbol norteamericano por más de seis décadas a cualquiera que no tuviera la piel blanca.

Los hermanos afroamericanos Moses (Fleet) y Welday Walker jugaron en 1884 con los Medias Azules de Toledo de la Asociación Americana (un circuito profesional con categoría de "Grandes Ligas" que operó por 10 años, entre 1882 y 1891), pero fue Robinson, quien bateó rodado a tercera base en su primer turno y se fue de 3-0 con anotada en su debut, el primero en las actuales ligas mayores y de la era moderna.

Ese acontecimiento, que habilitó a los negros norteamericanos, también arrastró a los latinoamericanos, en mayor grado, y a otras minorías, en menor, a la gran carpa. De acuerdo a un reporte de género dado a conocer en abril del año pasado, el 41% de los jugadores en rosters oficiales del día inaugural de MLB tenían antecedentes diversos (afroamericanos, afro-canadienses, latinos, asiáticos o de las islas del Pacífico).

Irónicamente, solamente 68 de los 882 jugadores en rosters activos, lista de lesionados y lista de restringidos de los clubes en abril pasado, eran negros estadounidenses, de acuerdo a un estudio del periódico USA Today. Los peloteros afroamericanos representaron el 7.7% de la MLB, 11 clubes no tenían más de un afroamericano y tres simplemente no tenían en 2019, la última vez que tuvimos rosters definitivos para contar.

Que no haya muchos afroamericanos jugando no significa que MLB no sea una liga diversa culturalmente hablando. De acuerdo a datos de la oficina del comisionado, 251 jugadores representaron a 20 países y territorios diferentes fuera de los 50 estados de Estados Unidos en los rosters del día de apertura del año pasado, cuando los extranjeros representaron el 28.5% de la liga.

Robinson habría querido ver a más chicos afroamericanos llegando al Big Show, pero igual estaría orgulloso de esos números, inimaginables antes del 15 de abril de 1947. "No me interesa si gusto o no...lo que pretendo es que me respeten como ser humano", dijo Robinson en una ocasión.

Robinson solamente vistió el uniforme de los Dodgers durante una carrera de 10 años que terminó en 1956, exactamente en la última temporada del club en Brooklyn (los Dodgers se mudaron a Los Angeles, California, antes del inicio de la campaña siguiente), por lo que es normal que sea idolatrado como un producto local en Nueva York

La fachada exterior del Citi Field de los Mets es una reminiscencia de Ebbets Field, la antigua casa de los Dodgers en Brooklyn, y la entrada principal del edificio está adornada por la "Rotonda Jackie Robinson" en memoria a la vida y logros del excepcional pionero.

La familia de Robinson, compuesta por su viuda Rachel y sus hijos Sharon y David, regularmente participan en ceremonias especiales este día, casi siempre en el Dodger Stadium, como fue el caso del año pasado, cuando además se celebraba el 100 aniversario del nacimiento de Jackie. En el 2018, la familia Robinson fue parte de los festejos que organizaron los Mets en el Citi Field.

El debut de Robinson ha sido el acontecimiento más importante en la historia de las ligas mayores y posiblemente uno de los más significativos en la historia del deporte profesional. La oficina del comisionado retiró su número 42 de todos los equipos en 1997, pero el "Día de Jackie Robinson" no fue creado hasta el 2004 y desde el 2009 comenzó la tradición de celebrarlo con todo el personal de terreno de todos los equipos usando el mítico número.

El mensaje de MLB es que el 15 de abril, todos somos el #42, todos somos Robinson.

No necesariamente el miembro del Salón de la Fama que acudió a seis Juegos de Estrellas, ganó un premio de Jugador Más Valioso y bateó .311 con OBP de .409 en 10 temporada. No necesariamente el líder de los derechos civiles que estuvo al lado del doctor Martin Luther King en la marcha del 28 de marzo de 1963 en Washington que concluyó con el histórico discurso "Yo Tengo Un Sueño" de MLK desde las escalinatas del Monumento a Lincoln.

No necesariamente el atleta estrella de cuatro deportes en la universidad de California de Los Ángeles (UCLA), ni tampoco el segundo teniente de la armada estadounidense en la II Guerra mundial.

Pero sí el chico negro que soportó con gran estoicismo la tormenta de racismo y odio que lo azotó simplemente por jugar al béisbol en el mismo campo donde jugaban los chicos blancos y que lo hizo tan bien en su primer año que fue el primer recipiente del Novato del Año de Grandes Ligas (uno solo para ambas ligas en sus primeras dos ediciones), un premio que lleva su nombre desde 1987.

A falta de acción en el campo, el béisbol organizó una suerte de homenaje mediático a Robinson. El canal de televisión de las ligas mayores (MLB Network) programó un maratón de documentales sobre Robinson todo el día y el nicho de la liga en Youtube transmitirá a las 7 pm un resumen de la Serie Mundial de 1955, la única que ganaron los Dodgers mientras estuvieron en Brooklyn.

El coronavirus, que nos ha quitado tantas cosas importantes, 127 mil preciosas vidas humanas por encima de las demás, también nos impidió celebrar apropiadamente el legado de una figura trascendental que dividió en dos, antes y después de él, la historia de las ligas mayores.

Fuente: Enrique Rojas (ESPN)