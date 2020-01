El sábado 11 de enero iniciaremos con una inducción técnica por parte de nuestro director técnico Raúl Stanford, la idea es recordarles los criterios básicos y que los nuevos participantes vayan aprendiendo.

Las categorías a competir son: Novatos, Sub 10, Sub 12/niñas, Sub 14, Sub 16 y Sub 18/Damas.

Playa Morrillo, se encuentra a 20 minutos de Mariato Provincia de Veraguas, es una playa un poco deshabitada pero que se está convirtiendo en un punto tradicional de surf por sus constantes olas de gran potencia.