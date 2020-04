Primera entrevista de Vanessa, tras la muerte de Kobe Bryant

En una charla en directo con el canal deportivo ESPN, Vanessa Bryant se emocionó al hablar de lo "increíblemente orgullosa" que está de Kobe, que compartirá su entrada en este selecto club con otras leyendas de este deporte como Tim Duncan o Kevin Garnett.

"Obviamente, nos gustaría que estuviera aquí con nosotros para celebrarlo, pero definitivamente es el punto álgido de su carrera en la NBA y cada logro que tuvo como deportista fue un peldaño para estar ahora aquí", dijo Vanessa sobre su marido. "Estamos increíblemente orgullosos de él".

La difunta estrella de baloncesto fue el máximo anotador de todos los tiempos de su equipo durante sus 20 años de carrera en la NBA. Murió en un accidente de helicóptero el 26 de enero con su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas. El pasado 24 de enero, fueron homenajeados en el Staples Center de Los Ángeles.

"We're incredibly proud of him."Vanessa and Natalia Bryant joined Rece Davis after Kobe's induction into the Basketball Hall of Fame. pic.twitter.com/HX31pyvgPe