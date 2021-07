Marihuana Cannabis ¿Bueno o malo? El caso de Sha’Carri Richardson abre el debate sobre el consumo de la marihuana recreativa

Para muchos, el anuncio que la corredora estadounidense Sha’Carri Richardson ha sido suspendida por un periodo de un mes, después de haber fallado el examen de antidoping seguido de su extraordinaria victoria el mes pasado en las pruebas de 100 metros para las olimpiadas, ha abierto todo tipo de debates.

La droga para la que Richardson salió positivo -tetrahidrocannabinol- o THC, el componente psicoactivo de la marihuana, no es conocida por incrementar la capacidad atlética de las personas que la consumen. Típicamente lo que produce es un efecto de relajación en las personas.

“No es un esteroide, no es una hormona de crecimiento, no te hará saltar más alto, lanzar más lejos” comenta Joseph M. Hanna, un abogado que no trabaja para Richardson, pero ha representado antes a franquicias deportivas y atletas profesionales. “Incluso, tiene más oportunidad de hacerte más lento que de hacerte más rápido”.

A pesar de esto, la marihuana esta en la lista del World Anti-Doping Agency de sustancias prohibidas, que o están prohibidas completamente para el uso de atletas, o durante periodos de competición. Está prohibida de ser usada desde las 11:59 pm del día anterior a la competición hasta el final de esta.

Para estar en la lista de la agencia, una sustancia debe cumplir por lo menos dos de los siguientes criterios: debe mejorar el desempeño del atleta, debe poner en riesgo la salud del atleta y debe violar el espíritu del deporte, el cual la agencia define como la celebración del espíritu, cuerpo y mente humana.

Richardson, de 21 años, consumió THC en el estado de Oregón, donde el consumo recreacional de marihuana es legal. Pero, la ley de Oregón no tiene voz en las reglas de la Agencia de anti-doping ni en los Estados Unidos.

En un periódico del 2011, la agencia argumentó que fumar marihuana era una sustancia que mejoraba el desempeño de los atletas ya que perfeccionaba la oxigenación y reducía la ansiedad anterior a las competiciones. El presidente de la asociación de cannabis de los Estados Unidos, Steven Hawkins, dijo que ese reporte era absurdo, ya que no había prueba de que la marihuana mejorara las actuaciones deportivas.

“Si un atleta toma alcohol, es un riesgo para la salud. Si un atleta se fuma un cigarrillo, también es un riesgo, al igual que si el atleta decide comerse una gran hamburguesa de queso. Esto no tiene nada que ver con el desempeño del atleta". Dijo Hawkins.

El mismo viernes que salieron sus resultados, Richardson le dijo a NBC Today que había regresado a consumir marihuana después de haberse enterado que su madre biológica había muerto inesperadamente. La corredora, que había sido criada por su abuela, describió su sensación como “estar cegada por emociones y por maldad.”

Richardson ya no está calificada para competir en los 100 metros, ya que su suspensión habrá terminado para cuando la competición de las olimpiadas siga en curso. Igualmente, sí podrá participar en otro evento. En un comunicado sacado por el USA Track & Field, llamaron a la situación “devastadora” e iban a brindar recursos para los retos psicológicos que sufriría Richardson ahora y en un futuro.

Sí hay precedentes de que las reglas de anti-doping han cambiado durante los años, como por ejemplo, la cafeína una vez fue prohibida por la agencia y ahora es válida. El abogado Hana comentó que puede ver que en algún futuro la prohibición de la marihuana sea levantada.

La corredora se disculpó con "sus fans, su familia y sus patrocinadores, y también con sus haters.” Dijo que trataría de ser lo más transparente posible. “Pero cuando se trata de mi, nunca sería un esteroide. Nunca va a haber un esteroide enlazado con el nombre Sha’Charri Richardson.”

Favorita al oro en Tokio

Richardson iba a llegar a Tokio como favorita al oro en los 100 metros, un evento que Estados Unidos no ha ganado desde 1996, y como una de las atletas más reconocidos en los Juegos.

En abril pasado, durante una competencia regional, Richardson detuvo el cronómetro en 10.72 segundos, el sexto tiempo de mujeres más rápido en 100 metros en la historia. La nativa de Dallas, cautivó a los espectadores con su cabello teñido de naranja fuego que fluía libre de una cola de caballo, sus marcas de uñas largas y su personalidad extrovertida.

Pero debajo de su bravuconería en la pista, Richardson escondía la confusión emocional.

Antes de que sus series de 100 metros comenzaran el 18 de junio en Eugene, Oregon, Richardson participó en una entrevista programada previamente, durante la cual el reportero fue el primero en contarle a Richardson sobre la muerte de su madre.

Richardson fue criada en Oak Cliff principalmente por su abuela, Betty Harp, a quien la familia se refiere cariñosamente como Big Mama, y su tía Shay, quien fue la primera entrenadora de atletismo de Richardson.

Richardson no ha hablado públicamente sobre su relación con su madre biológica. Ella mencionó su muerte en una entrevista con NBC justo después de su clasificación olímpica, pero luego dijo que "sigue siendo un tema muy, muy, muy sensible y confuso para que yo pueda hablar".

Luego se tapó los ojos con las manos para contener las lágrimas.

La Cámara de Representantes intercede por Ricahrdson

La marihuana está prohibida, según la USADA, porque puede presentar riesgos para la salud de los atletas, mejorar el rendimiento y violar el espíritu del deporte.

Los representantes Jamie Raskin y Alexandria Ocasio-Cortez, miembros del Comité de Supervisión de la Cámara y el Subcomité de Derechos Civiles y Libertades Civiles, publicaron una carta el viernes por la noche a la AMA y la USADA para expresar “ consternación ”por la suspensión de Richardson. Enfatizaron la creciente aceptación del uso de marihuana en otros deportes, pidieron un cambio en la política para reflejar la evidencia de que la marihuana no mejora el rendimiento y señalaron que "las leyes contra la marihuana tienen una historia particularmente fea de racismo sistémico".

“Este es solo uno de los Juegos. Tengo 21 años. Soy muy joven. A diferencia de la mayoría, me quedan muchos Juegos en los que competir porque tengo mucho talento que me respalda porque todo lo que hago me llega de forma natural. Sin esteroides".

“Después de que termine mi sanción, regresaré y podré competir, y cada vez que entre en la pista, estaré listo para cualquier agencia antidopaje que venga y obtenga lo que sea que necesitan porque esto nunca volverá a suceder ", sentenció la joven atleta.