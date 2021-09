Quedarse con uno de tres puntos en casa decepcionó a Thomas Christiansen

Por Somos La Sele



La falta de gol dejó un sinsabor en el director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, quien expresó su descontento por el resultado obtenido de local ante Costa Rica en la primera fecha del Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial Catar 2022.

"Lo que en Copa Oro era un problema, en defensa, hoy estuvimos bien arriba y no pudimos anotar", declaró Christiansen en conferencia de prensa. "Al final no podemos estar contentos, del todo, porque no nos llevamos los tres puntos".

Para el técnico, el equipo panameño tuvo ocasiones para ganar el partido en los primeros 20 minutos del juego. Además el ingreso al campo de César Yanis y Alfredo Stephens, en el segundo tiempo, le dio más oportunidades para obtener la victoria, pero no se pudo concretar. También reconoció el buen trabajo del portero costarricense Keylor Navas.

"Ha sido en parte acierto de Keylor", comentó. "Estuvo espectacular en las intervenciones que tuvo", agregó.

En cuanto al partido ante Jamaica, Christiansen manifestó que deberá evaluar cuáles son los jugadores con los que podrá contar para ese encuentro que se disputará en la ciudad de Kingston.

"Tenemos una plantilla de 28 jugadores. Desgraciadamente tuve que dejar a 5 fuera, pero es un buen dolor de cabeza que tengo", admitió. "Hay que ver como están físicamente y sacar a otros cinco, que los jugadores sean sinceros de cómo se sienten y ver con quienes contamos para ese partido".

El hispano-danés explicó que los cinco jugadores que no viajen a Jamaica permanecerán en la concentración, con parte del cuerpo técnico, y continuarán con los entrenamientos.

"Ante Jamaica es otro partido nuevo, hay que ver como irán a jugar con jugadores que llegan de Inglaterra y que he visto en la Championship", indicó.

El partido ante los llamado 'reggae boyz' se llevará el domingo 5 de septiembre desde las 5:00 p.m.