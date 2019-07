"Quiero también asumir la responsabilidad de ese penal", Luis Mejía

Para el portero Luis Mejía, la selección de Panamá fue superior a Jamaica en el partido de cuartos de final de Copa Oro, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Sin embargo, la jugada del penal dio al traste con las ilusiones del conjunto nacional.

Asume la responsabilidad: "Lastimosamente quedamos fuera por un accidente. Creo que los 90 minutos fuimos superiores, pero esto no es merecimiento".

"Jamaica aprovechó el penal. Quiero aclarar que me tenía que tirar para ese lado, pero no me tiré. Quiero también asumir la responsabilidad de ese penal".

Buena impresión: "Creo que futbolísticamente el grupo encontró una identidad que no tenía. De mucha tenencia de pelota, verticalidad, que por momentos lo hicimos, pero no ganamos. Perdimos, es lo correcto y hay que seguir".

"Creo que nos vamos (de la Copa Oro) con muchas cosas positivas y el trabajo del 'profe' nos deja contentos".