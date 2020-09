Rajon Rondo sacó su versión Playoffs e impulsó a Lakers

Los Lakers entraron al último cuarto con el marcador igualado en 82 y con LeBron y AD siendo responsables de 55 de los tantos del equipo. Hasta ese momento, ningún otro Laker había anotado en doble dígito y la sensación era que para inclinar la balanza en su favor, iban a precisar de alguna contribució extra en los 12 minutos finales. Y vaya que la obtuvieron de la mano de Rajon Rondo.

El ex New Orleans anotó 8 puntos consecutivos en el inicio del cuarto período y combinado con un triple de Alex Caruso, ayudaron a los Lakers a tomar ventaja de doble dígito por primera vez en la noche. Esa brecha que tocó una máxima de 12 nunca pudo ser remontada por unos Rockets que hasta esa ráfaga del base, se habían mostrado como el mejor equipo, al menos en términos colectivos.

Rondo with 8 quick PTS in the 4th and LAL goes up 10!@Lakers 97@HoustonRockets 87#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/L0jtwHhXoN