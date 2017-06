Ramírez, Gómez y Chirino lucen con el bate; Osuna queda fuera de acción

Si en la jornada del viernes se notificó que el joven abridor mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, se perderá el resto de la temporada porque se someterá a cirugía del hombro izquierdo, esta vez su compatriota el cerrador de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna, también queda fuera de acción de manera indefinida.

Mientras en la acción ofensiva, Ramírez mandó la pelota a la calle para los Indios de Cleveland, que perdieron 2-4 contra los Mellizos de Minnesota.

Ramírez (12) conectó en el cuarto episodio, sin corredores por delante, cuando había un out en la entrada, en castigo a los lanzamientos del abridor Kyle Gibson.

También Gómez y Chirinos conectaron sendos jonrones en el triunfo de los Vigilantes de Texas por paliza de 8-1 sobre los Yanquis de Nueva York.

Gómez (10) la sacó la pelota fuera del parque en el cuarto episodio con un corredor por delante, contra el trabajo del abridor mexicano Luis Cessa.

Chirinos (10) castigó en el séptimo episodio al relevo Jonathan Holder, solitario, sin outs en el episodio.

Osuna, dice que no sabe cuándo volverá a lanzar nuevamente, debido a que está enfrentando problemas de ansiedad.

"No sé cómo explicar lo que me pasa, me siento ansioso, como si estuviera un poco perdido", declaró el diestro mexicano.

Osuna, de 22 años de edad, no subió al montículo el viernes por la noche para tratar de rescatar a los Azulejos, que al final perdieron 4-5 contra los Reales de Kansas City.

Tampoco lo hizo el sábado, en la derrota también de los Azulejos por 2-3 ante los Reales, de nuevo con solo una carrera de desventaja.

El serpentinero dijo que su malestar "no tiene nada que ver con que yo esté en el campo, me siento muy bien ahí en el montículo, sólo me pasa cuando estoy fuera del béisbol, cuando no estoy en el campo, me siento extraño y un poco perdido".

Paddy Steinford, entrenador de rendimiento mental del equipo, lo ha estado ayudando para superar su crisis de ansiedad.

"Ojalá supiera cómo salir de esto, ahora estamos trabajando en el problema, tratando de encontrar la forma para sentirme mejor", destacó el joven lanzador mexicano.

Osuna tiene 19 salvamentos y efectividad de 2.48 en 31 apariciones esta temporada y es el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas con marca de 75 salidas.

El cerrador dominicano Kelvin Herrera se acreditó el salvamento al asegurar la victoria de los Reales.

Herrera (18) se acreditó salvamento trabajando un episodio, permitió un imparable y ponchó a un enemigo

Su compatriota, el receptor dominicano Welington Castillo inició un ataque de tres cuadrangulares en el triunfo de los Orioles de Baltimore por 8-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

Castillo (8) la botó en el segundo episodio, con un corredor, al cazar la serpentina del abridor Jacob Faria, cuando había un out.

El antesalista venezolano Wilmer Flores aportó cuadrangular en la victoria de los Mets de Nueva York por 5-2 sobre los Gigantes de San Francisco.

Flores (7) conectó en el cuarto episodio, solitario, contra el abridor dominicano Johnny Cueto, con dos outs en la entrada.

Otro pelotero criollo, el emergente Héctor Sánchez botó la pelota fuera del parque en la victoria de los Padres de San Diego por 7-3 sobre los Tigres de Detroit.

Sánchez (2) hizo contacto con la pelota en el octavo llevando a un corredor por delante contra el trabajo del relevo Shane Greene, sin outs en la entrada.

Su compatriota, el segunda base Franklyn Barreto conectó en el triunfo de los Atléticos de Oakland por 10-2 sobre los Medias Blancas de Chicago, que siguen en caída con su juego.

Barreto (1) sacó la pelota fuera del parque en la tercera entrada, castigando al abridor James Shields, con un compañero en circulación y un out en la cuenta del lanzador.

El antesalista boricua Javier Báez remolcó tres en la victoria de los Cachorros de Chicago por 5-3 sobre los Marlins de Miami.

Báez se convirtió en el bate más productivo al pegar 2 de 4, con tres remolcadas y una anotada. Báez llegó a 31 impulsadas en lo que va de temporada y puso en .259 su promedio con el tolete, siendo uno de los elementos que han permitido a los actuales campeones de la Serie Mundial recuperarse en el juego ofensivo.