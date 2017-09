El Real Madrid comienza la defensa de su corona europea entre dudas

"No estoy preocupado, pero no podemos estar contentos y tenemos que encontrar soluciones", decía el sábado el técnico blanco, Zinedine Zidane, tras el empate liguero 1-1 en su campo con el Levante, recién ascendido a la Primera División.

"Teniendo ocasiones hay que ser más efectivos", añadió Zidane, cuyo equipo lleva dos empates en tres partidos ligueros y está ya a cuatro puntos del Barcelona, líder del campeonato.

Los blancos parecen haber acusado la falta de su goleador portugués Cristiano Ronaldo, que cumple una larga sanción en el campeonato español, pero que podrá estar frente a los chipriotas el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

"Necesitamos a Cristiano para que meta goles", clamaba el pasado sábado el lateral francés del Real Madrid Theo Hernández.

Sin Benzema

La vuelta de Cristiano, máximo goleador de la pasada edición de la Liga de Campeones, se verá empañada por la baja del francés Karim Benzema, que tendrá que estar al menos cuatro semanas de baja por una lesión muscular.

En esta situación, Zidane probablemente podría dar entrada a Gareth Bale por Benzema, junto a Francisco Alarcón 'Isco' y Cristiano, replicando el esquema de la pasada final de la Liga de Campeones que ganaron a la Juventus (4-1).

Otra opción podría ser colocar al portugués en punta apoyado por Gareth Bale y por Marco Asensio, quien es el máximo artillero del equipo blanco con cuatro goles en lo que va de temporada.

Los blancos apuntan a la gesta de conseguir su tercer título de 'Champions' consecutivo, por lo que Zidane, sin duda, saldrá con su mejor equipo para intentar lograr una victoria que les ponga pronto en esa vía e inyecte confianza al equipo.

La única duda de Zidane, aparte de como recomponer el ataque, podría estar en la defensa, donde Varane sigue reponiéndose de sus problemas musculares.

El central francés podría llegar al partido del miércoles en el Santiago Bernabéu, pero si no está en las mejores condiciones, el técnico blanco podría optar por situar a Nacho junto a Sergio Ramos en el eje de la defensa.

Los blancos son conscientes de que se enfrentan al rival más débil del grupo H, donde también están el Borussia Dortmund y el Tottenham Hotspur, pero no quieren ninguna sorpresa de inicio.

"Once contra once"

Real Madrid y Apoel sólo se han enfrentado una vez en los cuartos de final de la 'Champions' en 2012 cuando los 'merengues' se impusieron por un claro 8-2 global.

Pese a que admiten que no son favoritos, los hombres del Apoel no quieren descartar la sorpresa.

"El Madrid, aparte de Cristiano, que es uno de los mejores del mundo, tiene un equipo formidable", concedió el delantero brasileño del Apoel, Igor de Camargo, recordando, no obstante, que "no hay que olvidar que será once contra once".

"Haremos un buen partido", añadió el artillero del equipo que entrena el técnico griego Georgios Donis, que llegó a la fase de grupos tras superar la ronda previa de la Liga de Campeones.

El equipo chipriota debutó con una amplia victoria 4-1 al Nea Salamina en su Liga con un planteamiento atrevido, pero Donis ya advirtió que "en Madrid no seremos capaces de tener la pelota tanto, así que tenemos que pensar como jugar mejor defensivamente".

Equipos probables

Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane (o Nacho), Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Bale, Cristiano. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

Apoel Nicosia: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Vinicius, Morais - Bertoglio, Ebecilio, Aloneftis - De Camargo. Entrenador: Georgios Donis (GRE)

Árbitro: Benoît Bastien (FRA)