Reanudadas, previstas y suspendidas: el estado de las ligas europeas

Este es un repaso a los calendarios previstos en el fútbol del 'Viejo Continente':

- Han regresado -

Tras el modesto campeonato de las Islas Feroe, que regresó a principios de mayo, la Bundesliga se convirtió el 16 de mayo en la primera de las grandes ligas europeas en reanudarse tras una interrupción de poco más de dos meses por la pandemia.

La liga estonia volvió después, el 19 de mayo, con tres partidos ante gradas vacías en su Premium Liiga, mientras que en la República Checa se vuelve este sábado 23 de mayo.

El único campeonato de Europa que no se suspendió por la pandemia fue el de Bielorrusia.

Islas Feroe: 9 de mayoAlemania: 16 de mayoEstonia: 19 de mayoRepública Checa: 23 de mayo

- Van a reanudarse -

Con la perspectiva de un regreso autorizado en la semana del 8 de junio, España ve cerca el momento del balón rodando en sus estadios.Sería el segundo gran campeonato nacional europeo en regresar, en un país además duramente afectado por la pandemia, con más de 28.000 muertos.

Dinamarca: 28 de mayoSerbia: 30 de mayoAustria: 2 de junioPortugal: 4 de junioEslovenia: 5 de junioCroacia: 6 de junioEspaña: semana del 8 de junioTurquía: 12 de junioNoruega: 16 de junioRusia: 21 de junioFinlandia: 1 de julio

- A la espera del OK -

Dos grandes campeonatos como los de Inglaterra e Italia esperan poder regresar, pero el camino es complicado por los temores sanitarios, aunque eso no impide que federaciones y ligas se hayan marcado una fecha como objetivo para la reanudación.La Premier League desveló el martes 19 de mayo los resultados de una primera ola de test del COVID-19, con seis casos positivos entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de tres clubes, en un total de 748 muestras. Ello parece abrir la puerta al regreso esperado a mediados de junio.

- Fechas objetivo:Rumanía: 27 de mayo Polonia: 29 de mayoGrecia: 6 de junioInglaterra: mediados de junio Italia: 14 de junioSuiza: 20 de junio

- Canceladas definitivamente -

Holanda se convirtió en el primer país miembro de la UEFA en suspender definitivamente su campeonato, el 24 de abril. El título quedó sin atribuir.

Francia dio el paso el 30 de abril, pero sí validó una clasificación, con el París Saint-Germain, líder en el momento de la interrupción, proclamándose campeón.

También decidieron renunciar a una reanudación Luxemburgo, Bélgica, Chipre y Escocia.

Holanda: desde el 24 de abril. Título no atribuido.Luxemburgo: desde el 28 de abril. Título no atribuidoFrancia: desde el 30 de abril. PSG campeón.Chipre: desde el 15 de mayo. Título no atribuido por el momentoBélgica: desde el 15 de mayo. FC Brujas campeónEscocia: desde el 18 de mayo. Celtic campeón.