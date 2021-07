Gimnasios en Panamá Recomendaciones que debes seguir a la hora de entrenar en un gimnasio

Por Yanissel De Gracia



Debido a la pandemia por Covid-19 muchas actividades fueron suspendidas. Entre ellas están algunas actividades deportivas o de entrenamiento físico que se han ido incorporando poco a poco utilizando las medias sanitarias adecuadas para evitar los contagios y la propagación.

El gimnasio sin duda es un lugar en el que se podría propagar este virus si no tomamos las medidas adecuadas. Al ingresar a estos lugares de entrenamiento es obligatorio el uso de mascarilla y la toma de temperatura.

Además de estas dos reglas es obligatorio el distanciamiento social, suelen haber letreros en algunas maquinas indicando que no se debe usar por estar pegadas y no cumplir con la distancia recomendada. Incluso muchos gimnasios no están al 100% de capacidad, pues lo ideal es un 70% o 80% ya que es lo recomendado por ser un área cerrado y con poca ventilación.

Los empleados suelen estar muy pendientes de las personas que no utilizan mascarilla o no lo hacen de manera correcta y así llamarles la atención. Además, incrementan sin falta la limpieza constante una o dos veces por día de todos los implementos o máquinas de entrenamiento.

Otra medida obligatoria y muy importante es rociar con desinfectante las máquinas o pesas utilizadas antes y después de su uso. Esta regla es responsabilidad de cada persona sin embargo hay quienes no la cumplen aun cuando su salud puede estar en riesgo.

Si bien es cierto esta medida más que para prevenir el contagio debería ser por higiene, aunque antes de la pandemia para muchos esto no era importante. Es indispensable conocer todas las consecuencias que puede traer por no seguir las medidas de bioseguridad en un gimnasio.