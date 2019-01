Reto abierto, prueba superada para King SheMc

"Me quedé sorprendido. Es un luchador que conozco muy bien. Siempre lo he dicho, Kharma es la persona que me hace la indumentaria. También me sorprendió al escucharle que le debo plata. Eso no es así", dijo King SheMc.

"Fue un combate muy duro. No puedo ocultar que me exigió al máximo, porque es más alto y fuerte. Kharma es un bueno luchador. Al final, salí por la puerta grande que es lo importante. Sigo con el campeonato", agregó.

Otro gladiador que tuvo motivos para celebrar fue Crush, quien defendió con éxito el Campeonato Latinoamericano de la GWE, después de superar a Valeck Cuervo.

"Esta lucha forma parte de los clásicos de la GWE. Valeck Cuervo es un luchador con mucha experiencia y fuerza. Fue un buen combate y a la gente le gustó. Estoy contento porque mantengo el título", manifestó Crush, quien quiere otra oportunidad para enfrentarse a Nick Romano.

"Quiero que a Nick se le levante la suspensión. Es una lucha que el fanático quiere. No sé qué está pasando con la demanda que puso la 'Generación de Plata', pero ojalá todo termine bien. Nick quería provocarme, pero no lo va a lograr", agregó.

Cabe recordar que Nick Romano fue suspendido por protagonizar junto a la "Generación de Plata"(Alexis Zuleta, Paul Baxter, Iron Boy y Angelus) una refriega ante los luchadores de la GWE en el evento "La Última Cena".

En otros resultados de la velada, Norbert derrotó a Demian Kilmister y Ricky Fisher, mientras que Kárcamo venció a Ricd "The Snider" Crompton.