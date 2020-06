Había una esperanza de ver a Parra en el banquillo panameño, luego de estar ligado al Chorrillo, donde el actual presidente de la FEPAFUT era dirigente, pero al parecer, están distanciados o así se puede percibir en el escrito del técnico colombiano.

Me preguntan si seré técnico de la Selección de Panamá?No.Cuando la cabeza de algo no esta bien lo demás no funciona. Algunos directivos federados jóvenes tienen ideas muy buenas.Pero con Manuel Arias de presidente sera difícil realizarlas.Manuel es cambiante en su discurso