El conjunto vasco se enfrentará en el grupo B al Mónaco de la Ligue 1, al PSV neerlandés y al Sturm Graz austríaco, mientras que el Betis se verá las caras con el Bayer Leverkusen alemán, el Celtic escocés, con su nuevo entrenador Ange Postecoglou, y con el Ferencvaros húngaro en el grupo G.

"Si veis los grupos yo creo que todos son difíciles", opinó el técnico de la Real Sociedad Imanol Alguacil.

"Sí es verdad que, de los que estaban en la previa de Champions, nos han caído los dos más fuertes, en mi opinión, tanto PSV como Mónaco", añadió.

"Los dos han hecho una previa como para haber pasado. En ese sentido, dos equipos potentes, de Champions. Con uno de ellos nos hemos enfrentado este año y hemos sido capaces de ganarles. Ellos tampoco estarán contentos de que les haya tocado la Real Sociedad", apuntó el técnico vasco sobre la victoria de la Real ante el Mónaco en un amistoso de pretemporada (2-1).

The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩🤔 Most exciting group?#UELdrawpic.twitter.com/X5gEpxegzp