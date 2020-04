Roberto Brown cuenta anécdota de la "chilena" de Tejada

Uno que quiso recordar un episodio importante en la historia del fútbol panameño fue Roberto Brown, delantero que vistió por varios años la camiseta de la Selección Nacional.

Brown contó cómo fueron las horas antes del golazo de chilena de Luis Tejada ante México.

Fue un 30 de marzo de 2005, cuando Panamá recibió a los aztecas en el Rommel Fernández, que esa noche estaba a reventar. La Sele disputaba su primera fase final de Concacaf, a las puertas de un mundial.

Brown relató cómo fueron las horas antes: "Estábamos en el almuerzo y Tejada tuvo una fuerte discusión con el técnico de ese entonces, Jose 'Cheché' Hernández, quien le dijo palabras fuertes y ofensivas".

"Tejada se puso a llorar y estaba muy enojado. Yo hice algo que no se debe hacer en una concentración. Me levanté de la mesa y fui a consolarlo. Estaba muy enojado, triste. Me dijo: 'Ese man que le pasa, no me respeta, me voy de la concentración'. Yo en ese momento le dije que no hiciera eso, que se quedara".

Roberto señaló que fue profético sobre lo que iba a pasar esa noche: "Le dije: 'hoy la gente va a corear tu nombre', y partir de ahí, despegó la carrera de Tejada".

"Bombardero" señaló que ya en el partido, Panamá no estaba jugando mal, pero no llegada el gol y el técnico decide sacarlo para meter a Tejada.

"Ese día salí tranquilo, contento que el que me iba a reemplazar era Luis. No llevaba ni cinco minutos en la cancha cuando anota ese golazo".

Brown hizo un llamado de atención a la FEPAFUT y las autoridades del país a que se le conozca a Luis Tejada como el ídolo que es.

"Ha estado en los momentos más importantes del fútbol panameño. Ahora para Rusia, entra en el segundo tiempo y da el pase para el gol de Román", puntualizó.