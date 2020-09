Roberto Chen y José Guerra trabajan para "ganarse un puesto"

Los seleccionados hablaron de la posibilidad de jugar un partido amistoso en la próxima fecha FIFA.

“Es muy importante , luego de tantos días de entrenamiento que se pueda concretar algún partido. Sería bueno para el técnico y para nosotros mismos ver todo lo que hemos avanzado en esta burbuja”, dijo Chen.

“Si se dan estos amistosos hay que sacarle provecho, somos del plano local, y si se dan estos partidos, primero Dios, sacar una ventaja para que el ‘profe’ nos vaya viendo y nos siga tomando en cuenta”, agregó el guardameta.

“Si se dan estos amistosos hay que sacarle provecho, somos del plano local, y si se dan estos partidos, primero Dios, sacar una ventaja.

Sobre el trabajo específico, Guerra señaló: “Donaldo (González) se basa en lo que el técnico le pide. De a poco vamos asimilando lo que él quiere. Hasta ahora hemos hecho poco fútbol, pero a medida que avancen los días vamos asimilando la idea de lo que el ‘profe’ quiere”.

La idea del técnico

“Primera vez que estoy concentrado tantos días con un grupo grande de jugadores. Es algo diferente. Algo nuevo es que mientras tenemos la pelota le gusta que estemos en campo rival. Es algo que es novedoso para mí. Si vemos el fútbol de hoy en día, los equipos grandes los ganadores, siempre ejercen presión sobre el rival. Me ha sorprendido como el ‘profe’ ha querido implementar eso desde el primer día”, dijo Chen.

“Tenemos la característica y lo necesario para llevar a cabo esta idea de juego. El ‘profe’ ve en los jugadores panameños que tienen la capacidad para hacerlo. Ya se verá cuando vengan los legionarios y si el ‘profe’ sigue con esa línea. La idea es muy buena, siempre vamos a estar sobre el rival, el jugador panameño tiene esa capacidad”, agregó el ex jugador del Málaga de España.

Expectativas

“Sería mi tercer proceso eliminatorio de cara a una eliminatoria de Selección Mayor. Me encuentro bien físicamente, después es esta para, voy a salir de tono de acá. Mi última lesión fue hace tres años, no pienso en eso, solo le pido a Dios que me cubra . Trabajo cada día para estar al cien por cien, estoy preparado, con muchas ganas para ganarme un lugar en este proceso. De mi parte queda trabajar, hacer las cosas bien, no guardarme nada. Seguro que la recompensa vendrá”, señaló el defensa bocatoreño.

Trabajo cada día para estar al cien por cien, estoy preparado, con muchas ganas para ganarme un lugar en este proceso.

Guerra añadió: “Es provechoso estará acá desde el primer día que llegamos estamos dándolo al máximo. Los cuatro porteros que estamos acá tenemos una competencia sana. Si llega una lista quedarían dos. Es provechoso estar acá, dándole al máximo, es una competencia sana, la disposición y las ganas siempre están”.

Su futuro

Chen: "Yo finalicé contrato con Árabe Unido, lo de Plaza es falso. Ahora mismo no tengo contrato con ningún club, estoy concentrado con la Selección . Todo lo que sale es rumor".

Guerra: “Por tercera vez en una competencia internacional me enorgullece a mí y al club (CAI), abre puertas a muchos jugadores e ir creciendo cada vez más como jugador”.