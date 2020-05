Rod Carew abre su corazón y lo cuenta todo en una profunda autobiografía

En estos días, cuando Rod Carew necesita algo de tiempo para sí mismo, por lo general espera hasta las 11 p.m. más o menos antes de subirse a su automóvil, bajar la capota y conducir por las carreteras del sur de California. Mientras el cálido aire nocturno se arremolina a su alrededor, Carew le da la bienvenida a la extensión abierta del cielo, nada que lo separe de su hija, Michelle, en algún lugar de ese mar de estrellas en el cielo muy por encima de su cabeza.

Carew también solía hacer estos viajes en 1996, mientras Michelle luchaba en su batalla contra la leucemia en la habitación 306 del Hospital de Niños del Condado de Orange. Esos días, conducía toda la noche, a veces hasta Nevada o Utah. Lo consideraba como su tiempo privado con Dios. Hoy, estos impulsos son su tiempo privado con Michelle. "Tenemos una conversación. Hablo con ella", dijo Carew por teléfono el miércoles.

"Aún así, hoy lo hago porque me relaja la mente y me permite sumergirme en el intento de hacer el bien a las personas y no ser más egoísta". Antes de que Michelle perdiera su batalla pública contra la leucemia hace 24 años, le pidió a su padre que usara su plataforma para crear conciencia sobre la mayor necesidad en el banco de donantes de médula ósea en todo el país. Esa fue una pregunta difícil para Carew, que había sido notoriamente distante con los medios y reticente a expresarse ante el público durante su carrera como jugador en Minnesota y Anaheim. Eso cambió la vida de Carew.

Dijo que encontró su propósito al usar su estatura de béisbol para llamar la atención sobre los problemas importantes en la salud pública que han cambiado profundamente su vida a través de la batalla de Michelle y su propia lucha reciente con insuficiencia cardíaca. Es por eso que trabajó con el escritor Jaime Aron y Triumph Books en su nueva autobiografía, "One Tough Out: Fighting Off Life's Curveballs", que se lanzó el martes.

In this engaging, revealing autobiography, Rod Carew balances the personal lows and on-field highs in an inspiring must-read for baseball fans across the country. #NBT#mustread#newbookhttps://t.co/6qnedGLlIrpic.twitter.com/EEkLMOCB7N — Triumph Books (@TriumphBooks) May 12, 2020

"[La gente] necesita echarse un vistazo y hacerse un chequeo", dijo Carew. "Lo que ves en el exterior no es lo que está sucediendo en el interior. Solo quería que fuera una revelación para la gente, dándoles un pequeño consejo y permitiéndoles ver que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y deben tener fe. Deben tener fe. Porque juega un papel muy importante en lo que he pasado a lo largo de los años ".

Esta no es la primera vez que Carew ha lanzado una autobiografía. El primero, titulado "Carew", se publicó en 1979. Fue entonces cuando Carew fue cambiado de los Mellizos a los Angelinos, y trabajó en esa memoria a instancias de su agente, que quería que los fanáticos del sur de California conocieran a la estrella que terminaría su carrera de 19 años en el Condado de Orange.

"One Tough Out" es más personal, con las historias de 3 mil 053 imparables y siete títulos de bateo agrupados en una de las tres partes del libro, que está unido por un enfoque en el impulso de Carew para ayudar a la comunidad y su fe inquebrantable, de luchas personales y relacionadas con la salud que impactaron fuertemente cada faceta de su vida antes y después del béisbol.

"Tuve que crecer", dijo Carew. "Y crecí muy rápido, especialmente después de perder a mi primer hijo. Fue lo más doloroso que un padre pudo pasar. Después de eso, ella me ayudó a comunicarme con la gente, porque sabía no era muy bueno con la prensa, y ella dijo: "Papá, tienes que hacerlo. En todo caso, quiero que lo hagas, porque es importante. Hay tantos niños para los que puedes ser una voz".

"Si no fuera por ella, no me habría abierto como lo he hecho en los últimos años".

Como Carew detalla, tuvo que crecer mucho debido a su educación en un hogar con un padre abusivo física y emocionalmente en Panamá, y se abre sobre cómo esas experiencias lo llevaron a construir sus defensas emocionales y, naturalmente, carecen de confianza en los que lo rodean.

Carew ahora no tiene miedo de expresar una amplia gama de emociones en el libro. El desprecio hacia su padre se mezcla con su orgullo por sus logros en el campo, lo que se convierte en dolor por la pérdida de Michelle y la gratitud que siente por su esposa, Rhonda, por estar a su lado en todos los altibajos de su vida posterior. También está abierto sobre la frustración que siente con respecto a la dirección del béisbol moderno y la gratitud y el amor que siente hacia toda la familia del ex ala cerrada de Stanford y la NFL Konrad Reuland, el donante de corazón y riñón que salvó la vida de Carew.

Es una mirada detrás de escena para los fanáticos del béisbol no solo en la carrera del Salón de la Fama, sino que lo que Carew espera es una vida decorada de manera similar que siguió una vez que la pérdida de Michelle cambió para siempre el curso de su vida y su visión del mundo. Detalla su trabajo con Be The Match, un registro de médula, y la American Heart Association y sus esfuerzos con los Minnesota Twins y Major League Baseball en la campaña "Heart of 29", que sigue siendo una parte importante de los esfuerzos caritativos del club en el medio oeste.

"Quiero que [los lectores] entiendan que soy una buena persona y que soy una persona de Dios", dijo Carew. "Confío en Él y creo en Él. Tal vez, en algún lugar, las personas que están luchando con sus creencias y sus pensamientos, tal vez esto les dé esa puerta abierta para entrar y decir: 'Padre, aquí estoy. Cuídame. Quiero ser una gran parte de tu vida también. Algunas personas podrían decir: 'Bueno, eso es todo cursi', pero esa es la verdad. Eso es lo que creo ".

Carew ahora espera que los fanáticos del béisbol emprendan ese viaje personal de descubrimiento y crecimiento con él, mientras espera aprender más sobre las organizaciones médicas y caritativas que ahora son muy queridas para su corazón.

"Nunca esperé que algo de esto me pasara, pero me alegro de estar en esta posición, de poder ayudar a otros", dijo Carew. "También es importante para mí. Es importante para mí por todo lo que pasé cuando era niño. Sobreviví a todo. Aquí estoy, por otro lado, tratando de hacer cosas buenas y ayudar a la gente".

