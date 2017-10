Román Torres se retira después del Mundial de Rusia 2018

Torres conversó con el programa "El Alargue" de la Cadena Caracol de Colombia y entre muchas cosas, dejó claro que se retira de la selección luego del Mundial de Rusia 2018.

"Muy contento, muy feliz por todo lo que ha pasado, ya Panamá está en el Mundial, por el gol, es algo histórico que pasó en Panamá. Hace muchos años que la selección venía buscando ese sueño, gracias a Dios se pudo lograr y que estemos en un Mundial por primera vez", señaló el jugador.

Millonarios es el equipo de mis amores, quiero retirarme allí: Román Torres

Su anotación. "Es algo que no lo voy a olvidar nunca, por lo que significa ese gol, es algo motivante. Lo miro todos los días y cada vez rompo en lágrimas. Le doy gracias a Dios y mis compañeros por ayudarme a poder concretar ese gol".

Celebración. "Mis compañeros llegaron donde mí celebrando. Yo estaba en 'shock', pensaba que había pasado a repechaje. Felipe Baloy me dice que habíamos pasado directo, fue algo muy especial, motivante y muy contento por lo que pasó".

Se tatúan su imagen. "Es algo impresionante lo que está pasando en Panamá. Me han mandado muchas imágenes de muchos muchachos tatuándose la jugada del gol, mi cara, es algo que van a tener toda la vida y es algo significante, porque lo van a llevar como recuerdo, nunca van a olvidar que ese fue el día que Panamá por primera vez logró una ida a un Mundial".

Relación con Bolillo. "El 'profe' Bolillo es como si fuera mi segundo papá. Aprendí muchas cosas de él, cosas que en realidad me han ayudado a ser grande. Yo creo que es un director que se merece esto y muchas cosas más. Ha venido luchando, ha venido trabajando… es un profe que por tantas cosas que le pasó en Colombia, algunos problemas personales que él tuvo. Es un técnico luchador, que se sacrifica, que apunta a ser ganador. Él se lo merecía".

Periodismo vs Bolillo. "El 'profe' me gusta por la persona que es. No se guarda nada. Cuando tiene que decirte las cosas te las dice directamente. Él hablaba lo que sentía. A algunos periodistas no les gustaba como le decía las cosas. Esa es la personalidad del profe".

Millonarios de Colombia. "Millonarios es todo para mí. Desde que salí, desde que estoy acá he dicho que es el equipo de mis amores, jugué en varios equipos en Colombia pero Millonarios para mí es todo".

Regreso a Millonarios. "Si pude regresar a Millonarios pero no se dieron las cosas. Yo siempre he dicho que donde me quisiera retirar es en Millonarios. No se en cuanto tiempo, un año, dos años. Ojalá se pueda dar la oportunidad de vestir la camiseta azul".

Su retiro después de Rusia 2018. "De la selección sí".