LPF Román Torres a punta de fútbol buscará meterse en la convocatoria de la 'Sele'

Por Carlos Figueroa Jaramillo



El experimentado zaguero central y mundialista en Rusia 2019, Román Torres, regresa esta temporada al fútbol panameño con el objetivo de salir campeón y ser llamado a la selección nacional que a partir de septiembre jugará el Octogonal de Concacaf clasificatorio a Catar 2022.

"Con trabajo y haciendo las cosas bien tendré un llamado", señaló el zaguero a SomosLaSele previo al juego que su equipo disputará este sábado ante Veraguas CD y que será transmitido por TVMAX desde las 6PM.

"Soy un jugador de mucha experiencia, no es estoy presionado para un llamado. He trabajado muy bien. Si está el llamado, aquí estaré. Para eso me estoy preparando, para un posible llamado", puntualizó.

El veterano zaguero también se refirió al Universitario y la temporada que arranca este viernes con el Clásico entre Tauro y Plaza Amador.