"Es un momento bien difícil para mí porque voy a dejar una de las cosas que más he amado y donde más me he divertido, es bien difícil, la verdad, porque yo esto lo adoro. Siempre le pedía a Dios que no llegara este momento, pero conscientemente sabía que vendría. No es por que no pueda, no estoy lesionado, puedo hacerlo todo todavía y es el orgullo que me da, irme bien", manifestó Rivera al momento de hacer el anuncio en una conferencia de prensa previa al tercer partido de la serie del fin de semana entre los Acereros del Norte y los Tigres de Quintana Roo.

Durante 24 años de carrera profesional, el oriundo de La Chorrera estuvo en la 'Gran Carpa' entre los años 1995 y 2003. En esos años vistió los uniformes de los Yanquis de Nueva York (1995-1996), Padres de San Diego (1997-2000), Rojos de Cincinnati (2001), Rangers de Texas (2002) y Gigantes de San Francisco (2003). En ese periodo jugó la Serie Mundial de 1998 con el uniforme de los Padres.

Desde el 2005 a la fecha se ha mantenido en el béisbol mexicano donde ha jugado para los Piratas de Campeche, Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, Delfines de Ciudad el Carmen, Rieleros de Aguas Calientes, Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla y Acereros del Norte.

Además, Rivera jugó para la Selección de Béisbol de Panamá en varios torneos internacionales.