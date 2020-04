Ruso Fedor Smolov incumple cuarentena en España

El ex delantero del Lokomotiv de Moscú, uno de los fichajes invernales del conjunto gallego, es el segundo futbolista de la plantilla del Celta que abandona el país sin permiso desde que el Gobierno declaró el Estado de Alarma, pues antes lo había hecho el centrocampista danés Pione Sisto.

El Celta informó de que Smolov solicitó permiso "en reiteradas ocasiones" para viajar a Rusia por un asunto personal, el cual fue denegado porque "LaLiga no lo autorizó".

"El futbolista informó puntualmente de sus movimientos y se fue con el compromiso de volver una vez solvente sus asuntos personales. En todo caso, se le aplicará el régimen interno", explican desde el Celta.

Por su parte, el representante del jugador aclaró que "aquí no hay ningún problema, consensuó todas sus acciones con el Celta. Con respecto a las multas acordamos de que sólo en el caso de que el jugador vuelva a Vigo con retraso", informó ProSportsManagement al diario Sport-Express.

El internacional ruso justificó su decisión de abandonar España durante el confinamiento por “el cierre de fronteras” y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, además de aclarar que informó al Celta de Vigo de todos sus pasos.

“Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría dejar claro que en todo momento informé al club de mis pasos”, destacó el delantero en un comunicado publicado esta noche en sus redes sociales.