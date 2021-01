Sainz y Barreda dan a España dos victorias en sexta etapa del Dakar

Por AFP



Los españoles Carlos Sainz y Joan Barreda, en coches y motos respectivamente, lograron este viernes sendos triunfos en la sexta etapa del Rally Dakar, aunque ambos deberán seguir peleando para regresar a lo más alto de la clasificación general.

Sainz (Mini), vigente campeón del emblemático rally, fue el más rápido entre Al Qaisumah y Haïl (Arabia Saudita), mientras que el francés Stéphane Peterhansel sigue al frente de la general.

El expiloto del Mundial WRC se impuso al recorrer los 348 kilómetros de especial en 3 horas 38 minutos y 27 segundos, superando al piloto local Yazheed Al Rahji (Toyota) en 4 minutos 03 segundos y al catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) en 7 minutos 16 segundos.

El español, que perdió tiempo el jueves y llegó a criticar el recorrido preparado por los organizadores, se mostró sólido y regular este viernes, logrando su segunda victoria en esta 43ª edición del Dakar.

"La etapa ha sido más fácil que la de ayer, ha ido todo bien. En cuanto a mi balance de la carrera, hemos perdido hasta ahora más de una hora en navegaciones. No podemos estar lógicamente satisfechos con esta primera parte del rally. Nos ha costado entender la filosofía nueva del 'road book' y lo hemos pagado", afirmó Sainz.

El francés Stéphane Peterhansel, cuarto en la etapa, sigue liderando la general. 'Monsieur Dakar' cedió 7 minutos 34 segundos ante su compañero Carlos Sainz (Mini), pero el 13 ganador del Dakar mantiene una cómoda ventaja de 5 minutos 53 segundos sobre el catarí Al-Attiyah (2º), tres veces ganador de la prueba, y de 40 minutos sobre Sainz.

La etapa había sido recortada en 100 kilómetros por la organización a causa del gran número de participantes que finalizaron con retraso la quinta etapa.

Benavides cede el liderato

En motos, el también español Joan Barreda (Honda) también se llevó la victoria, mientras que el argentino Kevin Benavides cedió el liderato de la general al australiano Toby Price.

Barreda recorrió los 348 kilómetros de la especial en 3 horas 45 minutos y 27 segundos, superando así al botsuano Ross Branch (Yamaha) por apenas 13 segundos y al australiano Daniel Sanders (KTM) en 53 segundos.

"Ha sido una primera semana difícil con mucha navegación. La navegación con la que nos estamos encontrando es algo nuevo para mí. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando y voy a intentar hacerlo mejor durante la segunda semana", declaró Barreda.

No hubo este viernes problemas de navegación ni grandes diferencias entre los favoritos.

El australiano Toby Price (KTM), 7º en la etapa y ganador del Dakar-2019, recuperó el liderato de la general, superando a Benavides (Honda) en 2 minutos 16 segundos y al chileno José Ignacio Cornejo en 2 minutos y 57 segundos.

"Nos hemos encontrado con mucha arena y dunas, no ha sido fácil así que estoy satisfecho con el resultado. A lo largo de la semana he cometido algunos errores estúpidos en las dos primeras etapas pero luego he tomado ritmo y después he firmado buenas etapas en las que he peleado por los puestos de honor", apuntó el chileno, quien tuvo que abrir pista este viernes con Benavides.

El sábado, la caravana del Dakar vivirá un día de descanso, antes del maratón de dos días que unirá Haïl con Sakaka (742 kilómetros) y después Sakaka con Neom (709 kilómetros).