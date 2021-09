Por Carlos Figueroa Jaramillo



El técnico de El Salvador, Hugo Pérez, ya piensa en cambios para la ventana eliminatoria del mes de octubre ante Panamá, Costa Rica y México.

"Ahora con el amistoso ante Guatemala veré un par de jugadores más y he dicho que no tengo a nadie fijo, nadie puede decir que los 23 jugadores que estuvieron en estos tres partidos de la eliminatoria son seguros, todos deben pelear un puesto", señaló el estratega salvadoreño a después del partido en nota que reproduce El Gráfico.

Sobre la posibilidad de convocar al colombiano-salvadoreño Cristian Gil Hurtado, el técnico señaló que nadie se lo ha confirmado.

"Ya se había tocado ese tema hace meses, hablé con su agente y fue claro al decirme que no estaba interesado en jugar con El Salvador porque estaba viendo la posibilidad de jugar para Colombia, creo que esa posibilidad no se dará y hoy no sé si eso será cierto o no que pueda estar con nosotros, por lo que no puedo confirmar por ahora ese rumor o esa posibilidad", puntualizó.

El estratega señaló que, para jugar a este nivel, el jugador debe acostumbrarse a ese ritmo para cuando llegue la competencia.