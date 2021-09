Por AFP



El Salvador recibe a Honduras el domingo con la obligación de ganar para mantener la esperanza de alcanzar una de tres plazas que en forma directa otorga el calsificatorio de la Concacaf para el Mundial de Catar-2022.

Al encuentro, previsto para las 17H00 locales (23H00 GMT) en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, ambas selecciones llegan presionadas tras la primera fecha el jueves, en la que El Salvador igualó 0-0 como local ante Estados Unidos y Honduras 1-1 de visita ante Canadá.

"No, no salimos obligados a ganar, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente, en el fútbol no hay obligaciones, sino sólo deseos, y el anhelo que tenemos es hacer feliz a la gente", declaró el técnico de la 'Selecta', Hugo Pérez.

El timonel salvadoreño admite que Honduras "es un equipo físico y con velocidad", por lo que adelantó que quiere "jugar con la pelota (dominada) y salir con ella".

"A Honduras lo hemos visto como un buen equipo con grandes jugadores que son explosivos pero no son iguales que Estados Unidos y México", explicó Pérez a la prensa local.

Alentada por el empate obtenido Toronto, la 'H', dirigida por el uruguayo Fabián Coito, llegó el viernes a San Salvador y se instaló en un hotel capitalino.

Las autoridades deportivas de El Salvador recordaron que los 29.000 aficionados que ingresarán al estadio deberán presentar su cartilla con las dos dosis de vacunación y utilizar tapaboca.

El árbitro del partido será el guatemalteco Walter Alexander López.

El premundial de Concacaf concede tres plazas directas al Mundial de Catar y al cuarto la posibilidad de un repechaje contra una selección de otro continente.

El Salvador ya jugó los Mundiales de México-1970 y España-1982, mientras que Honduras lo hizo en España-1982, Sudáfrica-2010 y Brasil-2014.

- Coito reconoce evolución salvadoreña -

El entrenador Coito reconoció que El Salvador "ha tenido un cambio importante, ha crecido a nivel colectivo".

Agregó que es un equipo que "ha jugado buenos cotejos contra selecciones rivales del área por lo tanto hay que tener mucho cuidado, también por sus futbolistas y la idea que tienen como equipo".

Explico que su rival del domingo "va al frente", "presiona alto" y ataca con mucha gente por lo que vaticinó que "será un partido durísimo, pero nosotros también tenemos cosas para sacar el resultado".

En el partido ante Canadá el delantero Alex López salió lesionado, y el también atacante Anthony 'Choco' Lozano no pudo ser incluido por molestias físicas, por lo que Romel Quioto será titular en la selección catracha.

Posibles alineaciones

El Salvador: Mario González - Bryan Tamacas, Eirk Zavaleta, Rondal Rodríguez, Alexander Larín - Alexander Roldan, Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, Darwin Cerén, Jairo Henríquez - Joaquín Rivas. DT: Hugo Pérez.

Honduras: Luis López - Andy Nájar, Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez - Edwin Rodríguez, Deybi Flores, Alexander López, Kevin Arriaga - Romel Quioto y Rigoberto Rivas. DT: Fabian Coito.