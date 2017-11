Sampaoli: "Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina"

"Para mí, Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania no porque me olvide, sino porque no me gusta como juega", dijo Sampaoli en una rueda de prensa ante estudiantes de periodismo de la escuela Tea y Deportea.

El exentrenador del Sevilla sostuvo además que el capitán albiceleste, Lionel Messi, es el único jugador "intocable".

"No dudé en venir a dirigir a la selección argentina porque eso conllevaba dirigir al mejor del mundo, Leo Messi", añadió.

También reveló que dialogó con Darío Benedetto, delantero centro de Argentina y del Boca Juniors que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

"Ahora su prioridad tiene que ser volver, lamentablemente no va a poder competir en las mismas condiciones que los otros delanteros", sostuvo.

La lesión de Benedetto le abre las puertas nuevamente a Gonzalo Higuaín, que no fue convocado en los últimos encuentros porque, para Sampaoli, "no estaba para afrontar el desafío a corto plazo que era la clasificación para el Mundial" porque, dijo, "tenía una carga emotiva negativa con el hincha argentino".

"Lo hablé con él personalmente. En el corto plazo en el que estábamos era complicado el tema de Higuaín. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante", adelantó.

"No vamos a tener inconvenientes en la elección de los centrodelanteros para el Mundial porque tenemos muchos en gran nivel. No pasa lo mismo con los laterales", añadió.

El que fuera seleccionador de Chile en el Mundial de Brasil 2014 dijo que en la Copa del Mundo de Rusia 2018 Argentina "va a atacar con seis jugadores y defender con cuatro" y que el "sistema puede ser variable".

"Podés jugar 2-3-2-3 a veces, depende del rival", sostuvo.