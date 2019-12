Santos puso arriba a los Astronautas en playoff de Probeis

En ese capítulo Santos la desapareció ante lanzamiento de Gabriel Pirela con Eduardo Thomas en circulación para devolverle la vida a los chiricanos.

"El batazo me salió en una hora muy oportuna, uno nunca se espera pegar un jonrón así. Estamos batallando cada día. Como bateador te preparas para pegarle a un pitcheo que se quede en la zona buena y me lo repitió dos veces y gracias a Dios me salió en el segundo swing", dijo Santos sobre el contacto que representó la victoria.

Las Águilas habían puesto la pizarra a su favor en el tercer episodio, cuando Jonathan Araúz pegó hit empujando a José Camargo.

Harold Araúz tiró ocho episodios de cinco imparables, una carrera, para ser el lanzador ganador. Tyler Wilson se acreditó el salvamento. La derrota fue para Pirela.

"Alegre porque pegamos primero y tenemos la primera victoria, contento por mi trabajo y el trabajo de mis compañeros. Ya este juego pasó, tenemos que venir mañana a ganar", comentó Harold Araúz.

Al bate destacaron por Astronautas: Eduardo Thomas y por Águilas: José Camarena de 3-1 y Yordín calderón de 3-1.

El segundo partido de la serie será mañana a las 11 de la mañana en el estadio Rod Carew. Los Astronautas ya anunciaron para abrir al zurdo coclesano Davis Romero.