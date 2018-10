Savio Vega traicionó a Mr. Pascual en Zona Met-Rx 2

En un combate brutal, Mr. Pascual e ion sacaron todo el odio que habían acumulado en los últimos meses frente al público que asistió al GWE Center. Cuando todo parecía estar a favor de Pascual, Savio Vega le da una sorpresiva patada que lo dejó tendido sobre el “ring” para que Ion le hiciera el conteo de tres.

"Pascual me atacó primero. Él me dio una fuerte patada. Esto lo hice porque Pascual es un niño engreído. Tenía que poner a Pascual en su sitio", dijo Savio Vega al terminar el evento.

"Aquí no hay cariño para nadie. El único cariño que hay es de Savio Vega para Savio Vega. Estoy loco por regresar a Panamá para exterminarlo. Hay que dejar trabajar a Dayanna", agregó.

Otro que dejó una huella imborrable en la GWE fue 'El Fabuloso' Dd-Mo al convertirse en el primer Campeón Met-Rx, en el Royal Rumble de la velada.

"Estoy muy agradecido por esta oportunidad de la GWE. Quedó claro que soy el luchador más fuerte de Panamá. Veremos quién se atreve en desafiarme. Ya era hora que levantara un título en la GWE. Quiero ganarme todos los títulos", manifestó Dd-Mo.

En otro de los combates, King SheMc mantuvo el Campeonato de la GWE al ser descalificado junto a Crush por agredir a tres árbitros durante el combate.

"Crush no se puede quejar de nada porque ha recibido todas las oportunidades en la GWE. Me pareció justa la descalificación, porque los árbitros son personas justas. Me pareció mal la agresión. Lo más importante es que soy el campeón. Siempre he sido el mejor en esta compañía", mencionó King SheMc.

Por su parte, Allen Anderson retuvo el Campeonato Latinoamericano al vencer a Norbert, en una lucha con las reglas del Último Hombre en Pie.

"Fue un combate muy exigente. Este duelo siempre lo tendré presente, una gran experiencia. Lo importante fue retener el cinturón Latinoamericano", señaló Allen Anderson.

En otras luchas, Alfredo Contreras superó por descalificación a Némezis, mientras que Alana Steel salió con los brazos levantados al chocar contra la Guardaespalda.