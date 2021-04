Selección de futsal buscará en Guatemala su tercer mundial consecutivo

Por SomosLaSele



La decisión no fue fácil para el técnico José Botana quien, este viernes, entregó el listado de 14 jugadores que conformarán la selección nacional de futsal con miras al Campeonato de Concacaf que se jugará en mayo próximo en Guatemala y que da cuatro cupos a la Copa Mundial de la FIFA, Lituania 2021.

Botana conformó un grupo en el que la experiencia y el recorrido se combina con el ímpetu de la juventud, elementos que el técnico considera importantes para las aspiraciones de lograr la clasificación al tercer mundial consecutivo.

Experiencia y juventud

Destacan en la convocatoria figuras tales como Carlos Pérez, el único legionario del plantel y quien entró a la historia del deporte panameño al ser el primer anotador de un tanto para nuestro país en un mundial de la disciplina (Tailandia 2012); Óscar Hinks, Édgar Rivas y Jorge Londoño, quienes jugarán su tercer premundial.

Jugadores como los experimentados Alfonso Maquensi y Abdiel Castrellón, así como los más noveles Ruman Milord, José Ábrego, Jorge Peñaloza y Ricardo Ledezma tendrán en Guatemala su primera oportunidad de jugar un Premundial y buscan emular lo realizado por sus compañeros quienes ya saben lo que es clasificar a la máxima cita mundialista.

A pocas horas de conocer los 14 elegidos, el DT José Botana (@JBotana5) brinda detalles de los últimos preparativos de #PanamáFutsal con miras al Premundial de @concacaf.Objetivo principal: clasificar al #FutsalWC Lituania 2021.#TodosSomosPanamá 🇵🇦 pic.twitter.com/NWVfwfxGyW — FEPAFUT (@fepafut) April 23, 2021

Concentración y entrenamientos

El equipo nacional se concentrará a partir de este domingo y se mantendrá entrenando de lunes a viernes en el gimnasio del colegio Internacional de María Inmaculada.

Protocolos de salud y viaje

Previo a la concentración, jugadores, cuerpo técnico y delegados quienes representarán a Panamá en el Campeonato de Concacaf, deben realizarse las respectivas pruebas para la detección del SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad COVID-19, tal cual establecen los protocolos del ministerio de Salud.Igualmente se realizarán pruebas PCR previo al viaje a Guatemala el cual está previsto para el sábado 1 de mayo en horas de la mañana.

Listado

A continuación, el listado de jugadores convocados por Botana para el Premundial

Porteros: Jaime Londoño, Jaime Peñaloza.

Cierres: Édgar Rivas, Óscar Hinks

Alas: Alfonso Maquensi, Ruman Milord, Abdiel Ortiz, Ricardo Ledezma, Allan Aparicio, Jorge Ábrego

Pivotes: Carlos Pérez, Nagdiel Del Rosario, Abdiel Castrellón, Aquiles Campos

El cuerpo técnico está compuesto, además del director José Botana, por Apolinar Gálvez, como asistente, y Gustavo Avendaño, preparador físico, y Javier Vásquez, utilero.

En la parte médica se cuenta con el doctor Luis Sevillano y el kinesiólogo Esteban Maya. El delegado es Julián Batista, mientras que Gabriel Estrada funge como gerente de la selección de futsal.

Calendario

En este Premundial participarán selecciones del área divididas en cuatro grupos:

Grupo A: Guatemala, Trinidad y Tobago y República Dominicana

Grupo B: Panamá, México y Surinam

Grupo C: Costa Rica, Canadá y Haití

Grupo D: Cuba, Estados Unidos, El Salvador y Nicaragua

Panamá jugará su primer partido de la fase de grupos ante Surinam el 3 de mayo y cerrará ante México dos días después.

A cuartos de final clasifican los primeros dos de cada grupo y se jugarán de manera cruzada de la siguiente manera: 1D vs. 2A1B vs. 2C1C vs. 2B1A vs. 2DAdemás de avanzar a semifinales, los cuatro ganadores de los cuartos de final conseguirán de manera automática su clasificación a la Copa Mundial de Lituania.

Fuente: Fepafut