Ciclismo Selección panameña rumbo a Panamericano de Ciclismo de Ruta

Por TVMAX



La selección panameña de ciclismo partió a República Dominicana para participar en el Campeonato Panamericano de Ruta, que se correrá entre el 12 y 15 de agosto.

Este evento internacional reunirá pedalistas del Caribe y la Federación Panameña de Ciclismo viajó con 12 ciclistas que participarán en las categorías Élite, masculina y femenina, así como la Sub-23 masculina.

El seleccionado Élite de varones lo componen Franklin Archibold, Christofer Jurado, Alex Strah, Jorge Amadid Castelblanco, Yelko Gómez y Bolívar Gabriel Espinoza.

Jurado, quien recientemente disputó la prueba de fondo en los Juegos Olímpicos de Tokio, llega a República Dominicana como Campeón Centroamericano Contrarreloj; mientras que el chiricano Alex Strah porta el estandarte el Campeón Centroamericano de Ruta.

"Siento que la preparación que he hecho por varios meses me va a ayudar para esta competencia ya que no es tan alto el nivel como es los Juegos Olímpicos, pero son los mejores de América asi que nos encontramos bien, tener el dia y la hora para poder hacer una buena contrarreloj y ruta", explicó el ciclista olímpico.

Una de las novedades es la incorporación de Yelko Gómez, primer panameño en ganar una etapa a nivel profesional, que esta vez retorna a los seleccionados nacionales.

A destacar que Franklin Archibold y Christofer Jurado serán nuestros representantes en la jornada contra el cronómetro.

Por su parte en la Sub-23 varonil competirán Ricaurter Bonilla, Roberto Herrera, Nehemías Guerra y Hernán Aguilar. El santeño y medallista de bronce en el Centroamericano 2020 Roberto Herrera afrontará también, la crono individual.

En la categoría femenina Cristina Mata y la campeona nacional Wendy Ducreux serán las que rodarán por las carreteras dominicanas con el uniforme tricolor. Ambas correrán la prueba de fondo y la contrarreloj.

"Es un honor formar parte de la selección y poder compartir el viaje con los chicos, es una experiencia nueva para mí así que estoy súper contenta", comentó Cristina Mata.

En el 2019, el Chorrerano Christofer Jurado alcanza la mejor posición en los Campeonatos Panamericanos de Ciclismo de Ruta ocupando el octavo puesto.

En estos Panamericanos se buscará sumar la mayor cantidad de puntos UCI para mantener el top 5 de América en el ranking UCI de naciones además de plazas para el Mundial de Ciclismo.

Texto: Pandeportes