Sergio Ramos, el viejo faro en medio de la nueva ola de la Roja

A pesar de la repetida entrada de jóvenes desde la vuelta de Luis Enrique como seleccionador en el otoño de 2019, Ramos resiste a los sucesivos recortes... que han afectado a compañeros como Jesús Navas (34 años), ausente de la lista para el encuentro contra Grecia del jueves.

Con Jordi Alba (31 años) y su compañero en el Barça Sergio Busquets (32 años), son los 'dinosaurios' de la Roja, que se dispone a disputar sus tres primeros partidos de clasificación para el Mundial de Catar-2022 contra Grecia, Georgia (domingo) y Kosovo (31 de marzo).

Pese a este duradero estado de gracia, el capitán del Real Madrid, finaliza contrato el 30 de junio y aún no ha renovado con el equipo blanco. Una indecisión que mantiene en vilo a los aficionados merengues, tal es la importancia del central en el equipo de Zidane.

Lo mismo en la selección. Originario de Camas, en las afueras de Sevilla, Ramos volverá a tierras andaluzas el jueves en Granada y sobre todo el 31 de marzo contra Kosovo (en el estadio de La Cartuja, en Sevilla) para reafirmar su papel de faro en medio de la nueva ola.

Durante su ausencia de dos meses entre mediados de enero y mediados de marzo por una operación del menisco interno de la rodilla izquierda, el Real Madrid experimentó un notable bajón, mientras Ramos inundaba las redes sociales con vídeos de su rehabilitación.

Pero, desde la vuelta de su capitán, el Real Madrid encadenó un empate contra el líder liguero, el Atlético de Madrid (1-1), una victoria contra el Elche (2-1), y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones eliminando al Atalanta (1-0, 3-1) en octavos.

Reservado el sábado frente al Celta (3-1), Ramos encendió algunas alarmas... inmediatamente desactivadas por Zidane en rueda de prensa.

"Sergio va a ir con la selección. Lo del otro día fue un golpe (en la tibia, contra Atalanta). Va a estar con la Selección", afirmó 'Zizou' el sábado tras el partido en Vigo.

Luis Enrique podrá pues contar con su lugarteniente para guiar a los jóvenes de la selección: Dani Olmo (22 años), Pedro Porro, Ferran Torres (21 años), Bryan Gil, Eric García (20 años) y Pedri (18 años).

Unas jóvenes promesas a las que el veterano Ramos no tiene nada que envidiar físicamente: "Cuando llevas tanto tiempo cuidándote, sembrando, acabas recogiendo. No se puede juzgar a nadie por un DNI. La gente debe valorar el rendimiento y siempre intento dar el máximo", aseguró Ramos hace una semana tras clasificarse para los cuartos de final de la Champions.

El 11 de marzo, Ramos anunció que querría ser el primer jugador de la historia en jugar seis mundiales disputando el Mundial-2026 en Norteamérica.

"Habéis oído mal, no dijo 2026, dijo 2046", bromeó Luis Enrique al anunciar la lista de España la semana pasada, para subrayar la impresionante longevidad de su capitán.

"Si hay alguien que puede llegar, y si tiene en la cabeza que puede llegar es él, pero Sergio es el primero que sabe que es muy difícil porque no lo ha hecho nadie antes, pero si él lo dice y esta convencido, vamos. No sé si estaré aquí en el 2026, ojalá, pero si no, seguro que el que esté, estará encantado de contar con un jugador como Sergio", concluyó Luis Enrique.