El Sevilla echa a andar en 'Champions' contra el reforzado Chelsea

El equipo andaluz había empezado bien la temporada con dos victorias consecutivas, a las que siguieron un empate ante el Barça y la última derrota con el Granada.

Recuperar sensaciones será básico para el equipo de Julen Lopetegui, que visitará Stamford Bridge con bajas sensibles en defensa.

El técnico sevillista no podrá contar para el encuentro con el joven central francés Jules Koundé, que acaba de dar positivo en covid-19 y no ha viajado a Londres, por lo que Sergi Gómez podría acompañar a Diego Carlos en el eje de la zaga.

Lopetegui también tiene la duda del lateral Sergio Escudero, que sufrió molestias en el encuentro contra el Granada.

