La Sexta Parada de la Copa Nacional de Frontenis en honor a "Gonzalo Hurtado" entra el sábado 1 de junio de 2019 en la definición de los campeones, en las categorías Abierta A B y C, con la participación de los mejores exponentes de las raquetas panameñas, representadas por balanceadas 24 parejas.

La división Open será definido con el partido por el campeonato de la categoría A masculina entre las duplas conformadas por Dayron Mateo Alemán / Walter Stocker vs Giancarlo Santiago / Etienne Castañón; que de acuerdo a los organizadores es un duelo de alto de nivel entre ambos equipos.

Cabe destacar que el certamen tiene como escenario las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia sobresalen semifinales en la categoría B con los emparejamientos entre las parejas integradas por Euclides Rodríguez y Gustavo Lagomarsino vs Javier Brandao y Oscar Gómez; además Alfonso Fong y Jaime Cho vs José Antonio Maura y Walter Stocker.

Mientras tanto en la división C, la definición del campeonato saldrá de los encuentros eliminatorios a muerte súbita entre Alejandro Alonso, Jr. y David Cochón vs Alejandro Carrillo y Oliverio Díaz; así como Eric Goyenechea y Thomas Heim vs José Muñoz y Nelson Carrizo.

"Ahora se tiene contemplado realizar otro evento nacional para seleccionar a las parejas que participaran del 3 al 9 de noviembre próximo en el Puerto Rico Open, evento que recluta a los mejores representaciones de Estados Unidos, México, El Salvador, España, Cuba y Panamá", aseguró Dayron Mateo, presidente de la Organización Nacional de Frontenis de Panamá, sobre los torneos que se llevarán a cabo en los próximos meses.