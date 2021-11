Shaquille O'Neal no le heredará su fortuna a sus 6 hijos

Por Ana Carolina Barsallo



El ex jugador estadounidense más rico de la NBA, admitió en un podcast que no compartiría su fortuna que supera los 400 millones de dólares con sus 6 hijos que ya son mayores de edad, pero ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión?

El basquetbolista de 2.16 metros de altura, nacido en New Jersey, inició su carrera en 1992 en los Orlando Magic, y posteriormente también perteneció a Los Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, y el último equipo fue Boston Celtics.

Luego de 19 años destacando en la cancha y firmando millonarios contratos por partido, hizo oficial el fin de su carrera como jugador a través de su cuenta de Twitter el 1 de junio de 2011. Desde entonces, ha incrementado su fortuna trabajando para distintas marcas, es comentarista de baloncesto, Dj, y co-propietario de cientos de restaurantes y otros negocios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

'Shak Fu', como es llamado por sus fanáticos, comparte 6 hijos con su exesposa Shaunie Nelson, de los cuales todos son mayores de 18 años, a excepción de Me’arah de 15 años. “Mis hijos piensan que somos ricos, y no somos ricos, yo soy rico”, recalcando que sus hijos se enojaron con él cuando les dijo, “Yo no estoy realmente molesto con ellos, pero no entienden” agregó Shaquille en el Podcast.

Con esto, el jugador pretende concientizar a sus hijos para que se ganen el dinero con sus propios esfuerzos. Admitió que desea que sus hijos obtengan una licenciatura, y si llegan a tener una empresa y quieren que el jugador invierta en ella, deberán presentarle su proyecto como cualquier otra persona lo haría, pues no les dará nada sin un esfuerzo previo de su parte.

Aclaró que no está interesado en que sus hijos sigan sus pasos en el mundo deportivo, pero sí que puedan tener una empresa que costee su estilo de vida. Como cualquier otro padre, a O’Neal le gustaría tener un hijo médico, un farmacéutico, abogado, alguien que sea dueño de un fondo de inversión y un empresario para que se pueda hacer cargo de sus negocios, aunque debe ganárselo.

Taahirah, Myles, Shareef, Amirah, Shaqir y Me’arah O’Neal, comparten extractos de su día a día en redes sociales, por lo que se puede apreciar que 3 de sus hijos comparten el mismo gusto por el básquet que su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mᴇᴀʀᴀʜ “ᴍᴇᴇᴢʏ“ ᴏɴᴇᴀʟ 🖤 (@mearahoneal_)

Ante sus declaraciones, internautas aplaudieron la decisión de O’Neal, aunque otros lo tacharon de no amar a sus hijos. Lo que si es cierto es que el exjugador hará lo que considera adecuado para la crianza de sus hijos.