Siguen los problemas defensivos de Brooklyn Nets

Los Brooklyn Nets perdieron un partido que era prácticamente imposible de remontar. O al menos así lo decían los números pues tan solo un 0,003% de las veces que un equipo había estado con 5 puntos de ventaja y 10 segundos por jugarse este había acabado por perder el choque.

Sin embargo, un cúmulo de circunstancias concretas, un par de triples y una pizca de suerte pusieron a los Washington Wizards en disposición de acometer lo imposible, venciendo por 149 a 146 en un final trepidante.

Esos 149 puntos que encajaron los de Steve Nash son probablemente lo más preocupante del encuentro disputado ante los Wizards, los cuales cierran la clasificación del Este ahora con 4-12 de balance.

Y es que después de que Brooklyn ofreciese una buena imagen en defensa contra los Hawks y en cierto modo ante los Thunder, todo eso se desvaneció ante uno de los ataques más productivos de la liga.

Washington llegaba con cuatro derrotas seguidas, pero siendo el tercer equipo con más puntos por noche (116,8). A esto cabía sumar los polos opuestos que venían dándose en los Nets en términos de eficiencia, siendo el mejor ataque (125,0) y la quinta peor defensa (116,8) en los últimos cinco partidos.

📊 Final Stats 📊@KDTrey5 🔵 37p 🔵 7r 🔵 6aJoe Harris 🔴 30p 🔴 5a@KyrieIrving 🔵 26p 🔵 8a 🔵 4r@unclejeffgreen 🔴 23p 🔴 7r 🔴 3a@landryshamet 🔵 11p pic.twitter.com/JTBGjwEZgv — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 1, 2021

Y así sucedió. Los Nets ofrecieron un partido brillante en ataque con Kevin Durant yéndose a 37 puntos (57,9% TC), con Kyrie Irving con 26 tantos (50% TC) o Joe Harris firmando una de sus mejores noches ofensivas de carrera con 30 puntos (8 de 13 en triples). Mientras en el otro costado los Wizards sumaron un total de 72 puntos en la pintura cuando su media por noche no superaba los 47,1 antes de este partido.

"Permitimos 149 puntos, 72 puntos en la pintura, 48 puntos en el último cuarto, las 17 pérdidas de balón no ayudaron, pero ya sabes, la defensa no fue lo suficientemente buena y creo que todos se dan cuenta de que obviamente tuvimos muchas oportunidades de ganar en la recta final, pero probablemente no nos lo merecimos por la forma en que defendimos toda la noche", dijo Steve Nash. "Una noche frustrante. El nivel bajó y tenemos que recuperarlo".

"No sé si obtendremos muchas victorias si permitimos 48 puntos en cualquier cuarto", dijo Kyrie Irving. "Así que, sabes que es una noche difícil cuando estás cediendo tantos puntos y es difícil noche cuando no estás haciendo las pequeñas cosas que podrían crear cierta separación en el último cuarto. Teníamos este partido. Debería haber sido nuestro, así que nos miraremos en el espejo y veremos lo que podemos corregir como individuos y como grupo, especialmente en el esfuerzo".

