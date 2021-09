"No tiene sentido hablar de objetivos a largo plazo, el objetivo principal hoy en día es ganar al Spezia, un partido que no será fácil, especialmente porque aún no hemos ganado. Si miramos la clasificación es un partido por la permanencia, hay que ser realistas", afirmó Allegri en conferencia de prensa.

"Pensamos en mañana y no en dentro de tres meses", añadió el técnico, visiblemente contrariado el domingo luego del 1-1 contra el AC Milan.

🎙 Allegri: "Le hablo a los jugadores para que crezcan, todos queremos conquistar objetivos juntos, tanto en el campo como a nivel personal."#SpeziaJuve — JuventusFC (@juventusfces) September 21, 2021

La Juventus no ha ganado un sólo partido en las cuatro primeras fechas de la Serie A, lo que no ocurría desde hace 60 años. Los 'Bianconeri', con dos puntos (2 empates y 2 derrotas), ocupan el puesto 18º antes de viajar a La Spezia (13º, 4 puntos) en la 5ª fecha de la Serie A.

Contra el Spezia, Allegri no podrá contar con Giorgio Chiellini (fiebre) y deberá efectuar varios cambios. Federico Chiesa y Matthijs de Ligt, suplentes contra el Milan, saldrán de inicio, precisó el entrenador italiano.

"Chiesa cuenta con unas cualidades extraordinarias. Además, está también el juego sin balón, el hecho de no jugar a 100 por hora todos los balones... Él tiene que aprender a dosificarse los 90 minutos, cuando hay que tener el balón, driblar (...) eso forma parte del bagaje de un jugador", sentenció Allegri.