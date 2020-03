Curry, 3 veces campeón de la NBA y 2 veces Jugador Más Valioso (MVP), se fracturó la mano izquierda el 30 de octubre en una desafortunada jugada en la que le cayó encima el pívot de Phoenix Suns Aron Baynes.

Era apenas el cuarto partido de la temporada 2019-20 y Curry promediaba entonces 20,3 puntos, 5 rebotes y 6,5 asistencias.

Stephen Curry will return to the lineup tomorrow night against the Toronto Raptors. pic.twitter.com/BIYevShRs6